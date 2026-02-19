 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне

Грушко: контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Контакты российских военных и НАТО проходили на достаточно высоком уровне и могут осуществиться вновь, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, достаточно высоком. И если необходимо, они могут осуществляться», — сказал Грушко. Контакты, по его словам, носили закрытый характер.

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В 2022 году НАТО оборвало контакты с Россией. У альянса остался один экстренный канал коммуникации с Москвой, сообщал ранее директор департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников. Диалог с Россией НАТО заморозило еще в 2014 году.

«Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года, — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — сказал Масленников.

Москва неоднократно заявляла, что НАТО нацелено на конфронтацию. В октябре 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что с Россией воюют все страны блока, но она успешно им противостоит.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
контакт НАТО ВС России Александр Грушко
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград
Политика
Патрушев увидел риски для России из-за усиления НАТО на Балтике
Политика
Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю Политика, 13:07
Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне Политика, 13:06
Психология продаж: 5 приемов, которые помогут при сделке Образование, 13:01
NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану Политика, 13:01
Главные факты из биографии миллиардера Владимира Потанина 13:00
Стартовали съемки сериала «Трасса 2». Все, что известно о детективе Life, 12:56
Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров Политика, 12:56
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
CNN сообщил о прогрессе на переговорах Москвы и Киева Политика, 12:55
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Предложение таунхаусов в Подмосковье сократилось в 5,5 раза за семь лет Недвижимость, 12:53
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея Город, 12:52 
Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом Общество, 12:52
В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели Общество, 12:47