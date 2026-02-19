Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне

Александр Грушко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Контакты российских военных и НАТО проходили на достаточно высоком уровне и могут осуществиться вновь, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, достаточно высоком. И если необходимо, они могут осуществляться», — сказал Грушко. Контакты, по его словам, носили закрытый характер.

В 2022 году НАТО оборвало контакты с Россией. У альянса остался один экстренный канал коммуникации с Москвой, сообщал ранее директор департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников. Диалог с Россией НАТО заморозило еще в 2014 году.

«Наши инициативы по деэскалации военной напряженности в Европе НАТО не воспринимались. Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности — проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года, — тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе», — сказал Масленников.

Москва неоднократно заявляла, что НАТО нацелено на конфронтацию. В октябре 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что с Россией воюют все страны блока, но она успешно им противостоит.