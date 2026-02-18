 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток

Посольство России в Бельгии: Москва потребует прописать непринятие Киева в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия будет настаивать на закреплении договоренностей с США и НАТО «на бумаге», включая требование о нерасширении альянса на восток. Об этом сообщили в посольстве России в Бельгии, передают «Известия».

В посольстве России в Бельгии напомнили об устных обещаниях НАТО еще в 1990 году после объединения Германии, которые, по мнению российской стороны, Запад позже игнорировал. «Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей «на бумаге», включая отмену решений Бухарестского саммита», — предупредили дипломаты.

На Бухарестском саммите 2008 года альянс пообещал принять Украину и Грузию.

Белый дом ответил на требование Путина о гарантиях нерасширения НАТО
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления Киева в блок президент Владимир Путин называл одним из условий мирного урегулирования.

В конце 2024 года он говорил, что Россия и Украина договаривались, что последняя будет независимой, о вступлении в НАТО речи не шло. Однако Киев отказался от тезисов о нейтральности в декларации независимости и прописал в Конституции стремление в НАТО.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Бельгия НАТО посольство Россия расширение НАТО
