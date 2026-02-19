 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Бывшие главы MI6 и Генштаба Британии обвинили Стармера в «опустошении» ВС

Бывшие главы MI6 и Генштаба Британии обвинили Стармера в «опустошении» армии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывшие руководители британской разведки и вооруженных сил выступили с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинив его в нечестности перед обществом относительно реального состояния обороны страны. В открытом письме ветераны спецслужб заявляют, что многолетнее недофинансирование привело к «опустошению» армии, а нынешние планы правительства по увеличению бюджета не спасают ситуацию, а лишь маскируют кризис, пишет The Telegraph.

В письме, которое подписали экс-глава MI6 Ричард Дирлав, бывший начальник Генштаба (глава армии) генерал лорд Даннатт и экс-глава ВМС адмирал Уэст, утверждается, что вооруженные силы «истощены» из-за нехватки живой силы и техники. По их мнению, правительство Лейбористской партии находится в состоянии отрицания, а риторика премьера о повышении трат расходится с реальными действиями Минфина.

Авторы письма предупреждают, что выделяемых средств недостаточно даже для покрытия текущих расходов. Инфляция, рост зарплат военнослужащих и непредвиденные траты (например, компенсации пострадавшим от утечки данных в Афганистане) вынуждают Минобороны экономить, а не наращивать мощь. Ситуацию, сообщает издание, усугубляет дефицит бюджета ведомства, который оценивается в £28 млрд, и сопротивление министра финансов Рэйчел Ривз, которая отказывается выделять дополнительные средства из казны без сокращения других статей, таких как соцобеспечение или повышение налогов.

Лейбористы увидели риск отставки Стармера в течение недели
Политика
Кир Стармер

Отставные военачальники настаивают на срочном увеличении оборонных расходов до 3% ВВП в ближайшие годы, а в перспективе — до 5%. Это превышает текущие обязательства правительства (2,5% к 2027 году). Лорд Уэст в комментарии The Telegraph подчеркнул, что дискуссии о внутренней политике и довыборах затмевают реальную угрозу: «Тот факт, что могут состояться довыборы, по-видимому, важнее того, что у нас может быть мировая война и мы все умрем».

В официальном ответе на критику представитель правительства заявил, что кабинет министров «сосредоточен на обеспечении интересов обороны». Там напомнили о планах потратить £270 млрд в течение парламентского срока, назвав это «крупнейшим устойчивым ростом оборонных расходов со времен холодной войны», и пообещали не допустить возврата к «истощенным вооруженным силам прошлого». Однако на Даунинг-стрит уже опровергли слухи о возможном ускорении финансирования до 2029 года, дав понять, что Казначейство сопротивляется дополнительным тратам.

При этом несколько дней назад Стармер заявил, что Британия должна ускорить увеличение военных расходов до 3% ВВП. Премьер-министр, по данным The Financial Times, стремится осуществить этот план после того, как Би-би-си сообщила, что он может установить крайний срок к концу работы нынешнего парламента. Официальный представитель премьер-министра отказался комментировать «спекуляции» о переносе плана по расходам до конца работы этого парламента.

Ксения Потрошилина
Армия Вооруженные силы Кир Стармер Великобритания
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
