Бывшие главы MI6 и Генштаба Британии обвинили Стармера в «опустошении» ВС

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывшие руководители британской разведки и вооруженных сил выступили с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинив его в нечестности перед обществом относительно реального состояния обороны страны. В открытом письме ветераны спецслужб заявляют, что многолетнее недофинансирование привело к «опустошению» армии, а нынешние планы правительства по увеличению бюджета не спасают ситуацию, а лишь маскируют кризис, пишет The Telegraph.

В письме, которое подписали экс-глава MI6 Ричард Дирлав, бывший начальник Генштаба (глава армии) генерал лорд Даннатт и экс-глава ВМС адмирал Уэст, утверждается, что вооруженные силы «истощены» из-за нехватки живой силы и техники. По их мнению, правительство Лейбористской партии находится в состоянии отрицания, а риторика премьера о повышении трат расходится с реальными действиями Минфина.

Авторы письма предупреждают, что выделяемых средств недостаточно даже для покрытия текущих расходов. Инфляция, рост зарплат военнослужащих и непредвиденные траты (например, компенсации пострадавшим от утечки данных в Афганистане) вынуждают Минобороны экономить, а не наращивать мощь. Ситуацию, сообщает издание, усугубляет дефицит бюджета ведомства, который оценивается в £28 млрд, и сопротивление министра финансов Рэйчел Ривз, которая отказывается выделять дополнительные средства из казны без сокращения других статей, таких как соцобеспечение или повышение налогов.

Отставные военачальники настаивают на срочном увеличении оборонных расходов до 3% ВВП в ближайшие годы, а в перспективе — до 5%. Это превышает текущие обязательства правительства (2,5% к 2027 году). Лорд Уэст в комментарии The Telegraph подчеркнул, что дискуссии о внутренней политике и довыборах затмевают реальную угрозу: «Тот факт, что могут состояться довыборы, по-видимому, важнее того, что у нас может быть мировая война и мы все умрем».

В официальном ответе на критику представитель правительства заявил, что кабинет министров «сосредоточен на обеспечении интересов обороны». Там напомнили о планах потратить £270 млрд в течение парламентского срока, назвав это «крупнейшим устойчивым ростом оборонных расходов со времен холодной войны», и пообещали не допустить возврата к «истощенным вооруженным силам прошлого». Однако на Даунинг-стрит уже опровергли слухи о возможном ускорении финансирования до 2029 года, дав понять, что Казначейство сопротивляется дополнительным тратам.

При этом несколько дней назад Стармер заявил, что Британия должна ускорить увеличение военных расходов до 3% ВВП. Премьер-министр, по данным The Financial Times, стремится осуществить этот план после того, как Би-би-си сообщила, что он может установить крайний срок к концу работы нынешнего парламента. Официальный представитель премьер-министра отказался комментировать «спекуляции» о переносе плана по расходам до конца работы этого парламента.