Лейбористы увидели риск отставки Стармера в течение недели

Лейбористы считают, что Стармер может уйти в отставку на этой неделе, пишет Bloomberg. Это связано с возможной публикацией личных сообщений членов правительства о назначении послом в США Мандельсона, дружившего с Эпштейном

Кир Стармер (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера готовятся к тому, что министры кабинета в частном порядке попросят его уйти с поста или пригрозят собственной отставкой, если он этого не сделает, сообщили знакомые с «беспорядком» в верхушке лейбористской партии источники Bloomberg.

По оценке одного из помощников министра кабинета, шансы, что Стармер «продержится неделю», составляют «50 на 50».

Британский премьер теряет поддержку в том числе со стороны своих однопартийцев на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, который связан с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно опубликованным недавно файлам по делу покойного инвестора, Мандельсон в переписках называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной информацией.

В сентябре 2025 года британский МИД прекратил полномочия Мандельсона на фоне расследования дела Эпштейна. В феврале в отношении экс-посла начали уголовное расследование.

Стармер признался, что знал об общении Мандельсона с Эпштейном, но несмотря на это, поддержал его назначение. Посоветовавший кандидатуру Мандельсона глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини взял ответственность за это «ошибочное» решение на себя и подал в отставку 8 февраля.

Уход Максуини, который был «громоотводом», оставляет Стармера без защиты, в то время как скандал, связанный с Эпштейном, далек от завершения, отмечает Bloomberg. Британское правительство согласилось опубликовать практически все личные сообщения между членами кабмина времен назначения Мандельсона на должность. Пока сроки публикации этих файлов не определены, но это может произойти уже на этой неделе и создать новую «головную боль» для Стармера, пишет Reuters.

Один из представителей лейбористской партии заявил агентству, что отставка Максуини произошла слишком поздно: «Это дает премьер-министру время, но это все равно конец [для него]».

Член парламента из числа лейбористов в комментарии Sky News также выразил мнение, что Стармеру следовало уволить главу своего аппарата раньше, однако заявил, что ответственность все равно ляжет на премьера. «Все это дало ему немного больше времени, но он смертельно ранен, и вопрос не в том, уйдет ли он, а в том, когда», — сказал собеседник телеканала.

По словам одного из собеседников Bloomberg, британский премьер несколько дней размышлял над тем, сможет ли он позволить себе продолжать работу без Максуини. В Лейбористской партии считают, что единственный способ для Стармера продержаться до местных выборов в мае — стать «хромой уткой».

Стармер после отставки Максуини назначил исполняющими обязанности главы своего аппарата его заместителей Джилл Катбертсон и Видью Алейксон. 9 февраля премьер проведет встречу с лейбористами и расскажет о том, как будет решаться скандал с Мандельсоном, в том числе о проверке назначенцев, передает Sky News.