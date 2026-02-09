 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Лейбористы увидели риск отставки Стармера в течение недели

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели
Сюжет
Дело Эпштейна
Лейбористы считают, что Стармер может уйти в отставку на этой неделе, пишет Bloomberg. Это связано с возможной публикацией личных сообщений членов правительства о назначении послом в США Мандельсона, дружившего с Эпштейном
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера готовятся к тому, что министры кабинета в частном порядке попросят его уйти с поста или пригрозят собственной отставкой, если он этого не сделает, сообщили знакомые с «беспорядком» в верхушке лейбористской партии источники Bloomberg.

По оценке одного из помощников министра кабинета, шансы, что Стармер «продержится неделю», составляют «50 на 50».

Британский премьер теряет поддержку в том числе со стороны своих однопартийцев на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, который связан с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно опубликованным недавно файлам по делу покойного инвестора, Мандельсон в переписках называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной информацией.

В сентябре 2025 года британский МИД прекратил полномочия Мандельсона на фоне расследования дела Эпштейна. В феврале в отношении экс-посла начали уголовное расследование.

Стармер признался, что знал об общении Мандельсона с Эпштейном, но несмотря на это, поддержал его назначение. Посоветовавший кандидатуру Мандельсона глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини взял ответственность за это «ошибочное» решение на себя и подал в отставку 8 февраля.

The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера
Политика

Уход Максуини, который был «громоотводом», оставляет Стармера без защиты, в то время как скандал, связанный с Эпштейном, далек от завершения, отмечает Bloomberg. Британское правительство согласилось опубликовать практически все личные сообщения между членами кабмина времен назначения Мандельсона на должность. Пока сроки публикации этих файлов не определены, но это может произойти уже на этой неделе и создать новую «головную боль» для Стармера, пишет Reuters.

Один из представителей лейбористской партии заявил агентству, что отставка Максуини произошла слишком поздно: «Это дает премьер-министру время, но это все равно конец [для него]».

Член парламента из числа лейбористов в комментарии Sky News также выразил мнение, что Стармеру следовало уволить главу своего аппарата раньше, однако заявил, что ответственность все равно ляжет на премьера. «Все это дало ему немного больше времени, но он смертельно ранен, и вопрос не в том, уйдет ли он, а в том, когда», — сказал собеседник телеканала.

По словам одного из собеседников Bloomberg, британский премьер несколько дней размышлял над тем, сможет ли он позволить себе продолжать работу без Максуини. В Лейбористской партии считают, что единственный способ для Стармера продержаться до местных выборов в мае — стать «хромой уткой».

Стармер после отставки Максуини назначил исполняющими обязанности главы своего аппарата его заместителей Джилл Катбертсон и Видью Алейксон. 9 февраля премьер проведет встречу с лейбористами и расскажет о том, как будет решаться скандал с Мандельсоном, в том числе о проверке назначенцев, передает Sky News.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кир Стармер Великобритания Лейбористы отставка Джеффри Эпштейн
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за посла в файлах Эпштейна
Политика
Стармер извинился за назначение друга Эпштейна послом в США
Политика
The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя шесть часов Политика, 05:43
Ким Чен Ын посетил Минобороны в годовщину создания армии КНДР Политика, 05:34
Маск оценил срок появления города на Луне в 10 лет Технологии и медиа, 05:10
Куда пойдут котировки металлов после рекордов и Нового года в КитаеПодписка на РБК, 05:00
Лейбористы увидели риск отставки Стармера в течение недели Политика, 04:46
Социалист Сегуро стал лидером на выборах президента Португалии Политика, 04:35
Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм COVID-19 в России Общество, 03:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет Политика, 03:12
В Думе предложили размещать на спиртном «устрашающие картинки» Политика, 03:04
Юристы оценили идею Минфина ограничить вывоз золота за рубеж Экономика, 03:00
Космонавт Федяев накормил коллег борщом перед отправкой миссии к МКС Технологии и медиа, 02:18
В Праге женщина принесла в полицейский участок противотанковую ракету Общество, 02:09
FT сообщила о пустых пусковых установках Patriot в Киеве в январе Политика, 02:03
В аэропорту Калуги ограничили полеты Политика, 01:18