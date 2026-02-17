FT узнала о стремлении Стармера ускорить рост расходов на оборону

FT: Стармер хочет «ускорить» рост расходов на оборону до 3% ВВП до 2029 года

Стармер хочет ускорить увеличение расходов Британии на оборону после сообщений о том, что решение отложат до 2029 года. При этом источники в правительстве подтвердили, что правительство ведет переговоры по переносу срока

Кир Стармер (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Великобритания должна ускорить увеличение военных расходов до 3% ВВП, заявил премьер-министр Королевства Кир Стармер после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Financial Times.

По словам источников издания, Стармер стремится ускорить план по увеличению расходов на обороны, после того как Би-би-си сообщила, что он может установить крайний срок к концу работы нынешнего парламента — к 2029 году.

Официальный представитель премьер-министра отказался комментировать «спекуляции» о переносе плана по расходам до конца работы этого парламента. «Мы также продемонстрировали коллективные намерения в этом отношении, заключив историческое соглашение об увеличении расходов на безопасность и оборону до 5%», — сказал представитель.

При этом, как пишет британская газета The i Paper, источники в правительстве подтвердили, что Даунинг-стрит и Минобороны ведут переговоры о переносе сроков расходов. Однако собеседники считают маловероятным, что показатель в 3% будет достигнут в течение текущего парламентского срока.

Бывший высокопоставленный военный чиновник в интервью изданию сказал, что правительство «неоднократно доказывало, что существует значительный разрыв в словах и действиях». «Премьер-министр «рассматривает» [перенос срока оборонных расходов] — в аналогичном смысле я рассматриваю возможность стать первым человеком на Марсе», — сказал он.

Повышения расходов на оборону от европейских стран требуют США. Сейчас НАТО требует от стран-членов тратить не менее 2% от ВВП на оборону, однако этот порог преодолевают не все государства блока.

В феврале 2025 года Стармер объявил, что к апрелю 2027 года Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону, отчасти за счет изъятия средств из бюджета на оказание зарубежной помощи. Стармер также сообщал об «амбициях» достичь трат 3% от ВВП на эти цели к 2034 году.

В конце мая 2025 года глава Минобороны страны Джон Хили также заявил, что расходы Великобритании на оборону достигнут 3% ВВП к 2034 году.