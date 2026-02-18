 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено

Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости)

Участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения следующей встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока ничего нельзя сказать», — ответил он на просьбу назвать место следующего раунда переговоров (цитата по ТАСС).

Песков уточнил, что члены российской делегации в Женеве при первой возможности доложат президенту Владимиру Путину об их итогах переговоров.

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Михаил Галузин и Владимир Мединский

В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал как «тяжелые, но деловые». Подробностей он не раскрыл, но анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсудили военный и политический блоки. По военной части, включая мониторинг прекращения огня, достигнут «почти полный» прогресс. В политическом блоке, включая территориальные вопросы и санкции, также есть наработки и состоялся диалог.

Источник Би-би-си отметил значимость формата «военные с военными» для оперативного согласования решений. В Кремле сообщили, что оценка результатов переговоров пока преждевременна.

Плугина Ирина
Дмитрий Песков Владимир Путин трехсторонние переговоры Украина США Россия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
