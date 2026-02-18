Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено
Участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения следующей встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока ничего нельзя сказать», — ответил он на просьбу назвать место следующего раунда переговоров (цитата по ТАСС).
Песков уточнил, что члены российской делегации в Женеве при первой возможности доложат президенту Владимиру Путину об их итогах переговоров.
В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал как «тяжелые, но деловые». Подробностей он не раскрыл, но анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсудили военный и политический блоки. По военной части, включая мониторинг прекращения огня, достигнут «почти полный» прогресс. В политическом блоке, включая территориальные вопросы и санкции, также есть наработки и состоялся диалог.
Источник Би-би-си отметил значимость формата «военные с военными» для оперативного согласования решений. В Кремле сообщили, что оценка результатов переговоров пока преждевременна.
