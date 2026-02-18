Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

По оценке украинской стороны, результат переговоров является недостаточным, заявил Зеленский. Он рассказал, что рассчитывает на новые встречи до конца февраля. Мединский говорил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Результаты трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Женеве являются недостаточными, украинская сторона рассчитывает на новые встречи, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. <...> Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, следующий раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.

Украинский президент также назвал важным присутствие на переговорах представителей Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Он подчеркнул, что Украина всегда настаивала на участии Европы в переговорном процессе. Президент также сообщил, что делегации обсуждали гуманитарный трек — обмены военнопленными и освобождение гражданских.

Встречи в Женеве прошли с 17 по 18 февраля. Глава переговорной группы России и помощник президента Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Подробности он не раскрыл, однако анонсировал новую встречу в ближайшее время. Источник РБК сообщил, что после официальной части Мединский провел закрытую встречу в отеле InterContinental. Там он встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и руководителем фракции украинской партии «Слуга народа» Давидом Арахамией, сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсуждали военный и политический блоки. По его словам, по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились». В политической части, а именно по территориальному вопросу и санкциям, также есть «наработки» и состоялся диалог.

В Кремле заявили, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. Российскому президенту Владимиру Путину делегация напрямую докладывает о ходе переговоров, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.