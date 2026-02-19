 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
«РБК Украина» узнал о приближении к финишу военной группы в Женеве

Военная переговорная подгруппа на саммите в Женеве «уже близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте», сообщает «РБУ Украина» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания рассказал, что решения политической подгруппы зависят от результатов, наработанных военной. При этом прогресс, достигнутый последней, уже требует встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами», — сказал источник.

Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Женеве прошли с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он, не раскрывая подробностей, назвал переговоры тяжелыми, но деловыми.

Зеленский вскоре после окончания саммита назвал итоги встреч недостаточными и отметил, что Киев, будучи заинтересованным в результате, рассчитывает на новые раунды. Тогда же украинский лидер отметил, что военные «пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно». Он также заявлял, что по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились».

В первый день переговоров Зеленский в интервью Axios сообщил, что поручил украинской делегации поднять в Женеве вопрос организации встречи с Путиным. Она, по словам украинского лидера, стала бы лучшей возможностью добиться прогресса по одному из наиболее трудных аспектов мирного процесса — территориальному вопросу.

О том, что после январских переговоров в ОАЭ стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины, писал Axios со ссылкой на американских чиновников. С инициативой о встрече лидеров ранее выступал президент США Дональд Трамп.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от подобных контактов. Однако теоретические рассуждения о встрече президентов России и Украины не имеют смысла, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Полина Дуганова
Украина Россия переговоры Женева
