Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Прорыва на переговорах в Женеве не случилось, считает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов. Радио РБК он заявил, что возвращение к активному переговорному процессу помощника президента Владимира Мединского изначально было сигналом о том, что позиции фундаментально разные и переговоры будут сложными.

«Вопросы контроля над территориями, политического статуса не обсуждались, наверняка они были просто зафиксированы. Для переговоров была характерна конфликтная логика. Прорыва нет», — сказал он.

Кроме того, по словам Белова, переговоры были организованы в первую очередь со стороны США и Киева, и после присоединения к процессу Европы произошел «явный дисбаланс». В связи с этим российская переговорная группа будет прорабатывать тактику для снижения давления на переговоры со стороны посредников. «Возможно, сейчас России предстоит обсуждать не западные платформы, а какие-то другие многосторонние», — отметил он.

О том, что переговоры в Женеве «зашли в тупик», ранее сообщил журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника. Его собеседники утверждают, что причиной стали позиции, представленные со стороны Мединского. Сотрудник подразделения Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин считает маловероятным то, что российская сторона добавила новые требования в ходе переговоров.

«Для дальнейшего продвижения украинской стороне надо согласиться на наши требования о нашей безопасности. А, соответственно, украинская сторона на это пока совершенно не готова», — добавил он.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Встречи делегаций России, Украины и США проходили 17–18 февраля за закрытыми дверями в отеле InterContinental. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, а также анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что второй день переговоров России, Украины и США проходит в формате консультаций военной и политической групп. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских».