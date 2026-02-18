Силы ПВО за шесть часов уничтожили над регионами России 120 дронов
Расчеты средств ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотники были перехвачены в следующих регионах:
- 81 — в Брянской области;
- 22 — в Смоленской области;
- 5 — в Курской области;
- 5 — в Новгородской области;
- 2 — в Тверской области;
- 2 — в Московском регионе;
- 2 — в Калужской области;
- 1 — в Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на регион. По его словам, обнаружение и уничтожение воздушных целей продолжается.
В воскресенье, 15 февраля, Богомаз сообщил о самой мощной атаке беспилотников, тогда за 12 часов над регионом сбили более 170 дронов. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры города без света и тепла оставались Брянск и пять муниципалитетов, в течение трех часов энерго- и теплоснабжение восстановили при помощи резервных генераторов.
В результате атак в Злынковском районе области пострадал сотрудник компании «МегаФон», мужчину госпитализировали.
