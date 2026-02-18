 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО за шесть часов уничтожили над регионами России 120 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчеты средств ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были перехвачены в следующих регионах:

  • 81 — в Брянской области;
  • 22 — в Смоленской области;
  • 5 — в Курской области;
  • 5 — в Новгородской области;
  • 2 — в Тверской области;
  • 2 — в Московском регионе;
  • 2 — в Калужской области;
  • 1 — в Белгородской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на регион. По его словам, обнаружение и уничтожение воздушных целей продолжается.

Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В воскресенье, 15 февраля, Богомаз сообщил о самой мощной атаке беспилотников, тогда за 12 часов над регионом сбили более 170 дронов. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры города без света и тепла оставались Брянск и пять муниципалитетов, в течение трех часов энерго- и теплоснабжение восстановили при помощи резервных генераторов.

В результате атак в Злынковском районе области пострадал сотрудник компании «МегаФон», мужчину госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Пермский край атаковали беспилотники
Политика
Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах
Политика
При массированной атаке дронов на Севастополь пострадал 9-летний мальчик
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
Зеленский назвал недостаточными результат переговоров в Женеве Политика, 21:48
Боярский опубликовал ответ Минцифры об использовании Telegram военными Технологии и медиа, 21:28
Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено Политика, 21:25
Сборная Канады по хоккею через овертайм вышла в полуфинал Олимпиады Спорт, 21:21
Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
РАДИО
 Политика, 21:18
Кадыров рассказал о «недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве Политика, 21:14
Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы Политика, 21:13
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Флаг России вывесили на матче Канада — Чехия на Олимпиаде Спорт, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина Политика, 20:59
Интерес зумеров к 90-м объяснили «этнографическим туризмом»
РАДИО
 Общество, 20:58
Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы Спорт, 20:57
Силы ПВО за шесть часов уничтожили над регионами России 120 дронов Политика, 20:49
«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» игравшего за сборную России защитника Спорт, 20:46