 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Богомаз назвал последствия самой мощной и массированной атаки ВСУ

Богомаз: энергетическая инфраструктура Брянской области повреждена при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры региона. Об этом губернатор области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал глава региона.

По словам Богомаза, из-за повреждения объектов энергетики без света и тепла остались Брянск и пять муниципалитетов. Специалисты смогли восстановить энерго- и теплоснабжение при помощи резервной генерации в течение трех часов.

Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

15 февраля Богомаз сообщил о массированной атаке на Брянскую область. Беспилотную опасность в регионе объявили в 8:30 мск 15 февраля и отменили после 4 утра 16 февраля. Накануне вечером губернатор сообщил, что за 12 часов над областью сбили свыше 170 беспилотников самолетного типа.

В результате атак в Злынковском районе ранения получил один местный житель — сотрудник компании «МегаФон», проводивший ремонт оборудования сотовой связи. Мужчину госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Брянская область Александр Богомаз энергетика инфраструктура атака БПЛА
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью за время массированной атаки сбили более 170 БПЛА
Политика
Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня
Политика
Часть жителей Брянска остались без тепла и света после атак
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124 Политика, 11:27
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57