Богомаз назвал последствия самой мощной и массированной атаки ВСУ
Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры региона. Об этом губернатор области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.
«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал глава региона.
По словам Богомаза, из-за повреждения объектов энергетики без света и тепла остались Брянск и пять муниципалитетов. Специалисты смогли восстановить энерго- и теплоснабжение при помощи резервной генерации в течение трех часов.
15 февраля Богомаз сообщил о массированной атаке на Брянскую область. Беспилотную опасность в регионе объявили в 8:30 мск 15 февраля и отменили после 4 утра 16 февраля. Накануне вечером губернатор сообщил, что за 12 часов над областью сбили свыше 170 беспилотников самолетного типа.
В результате атак в Злынковском районе ранения получил один местный житель — сотрудник компании «МегаФон», проводивший ремонт оборудования сотовой связи. Мужчину госпитализировали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»