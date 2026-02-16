Богомаз назвал последствия самой мощной и массированной атаки ВСУ

Александр Богомаз (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры региона. Об этом губернатор области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал глава региона.

По словам Богомаза, из-за повреждения объектов энергетики без света и тепла остались Брянск и пять муниципалитетов. Специалисты смогли восстановить энерго- и теплоснабжение при помощи резервной генерации в течение трех часов.

15 февраля Богомаз сообщил о массированной атаке на Брянскую область. Беспилотную опасность в регионе объявили в 8:30 мск 15 февраля и отменили после 4 утра 16 февраля. Накануне вечером губернатор сообщил, что за 12 часов над областью сбили свыше 170 беспилотников самолетного типа.

В результате атак в Злынковском районе ранения получил один местный житель — сотрудник компании «МегаФон», проводивший ремонт оборудования сотовой связи. Мужчину госпитализировали.