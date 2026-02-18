Губарев заявил, что не знает, за что его обвинили в дискредитации армии

Павел Губарев (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев на знает, что послужило поводом для составления на него протокола о дискредитации армии. Об этом Губарев сообщил РБК.

«Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты», — сказал Губарев.

Административное дело против Губарева зарегистрировали в Таганском районном суде 18 февраля. За дискредитацию армии бывшему «народному губернатору» грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров ополчения Донбасса. В марте 2014 года его избрали «народным губернатором» во время митинга в Донецке, но никакого поста в сформированном позже правительстве ДНР он не занял. Губарев вернулся в Россию, а после начала военной операции на Украине пошел служить в войска рядовым.

В 2023 году Губарева задержали перед зданием Мещанского суда в Москве, где он устроил одиночный пикет в защиту бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Тогда Стрелкова арестовали по делу о публичных призывах к экстремизму. В 2024-м экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам колонии.