После ареста Стрелкова задержали бывшего «народного губернатора» Губарева

В Москве у суда задержали бывшего «народного губернатора» Губарева после слов о Стрелкове

Павел Губарев (справа) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева задержали в Москве, передает корреспондент РБК. В момент задержания он выступал перед зданием Мещанского суда, который вынес решение об аресте бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Губарев, обращаясь к собравшимся, заявил, что «с первых дней участвовал в СВО», а «Игорь Иванович [Стрелков] всегда подвергал критике обоснованной действия руководства Министерства обороны». После этих слов его увели сотрудники правоохранительных органов.

Позже Губарев сообщил в своем Telegram, что его отпустили, после того как напомнили о запрете одиночных пикетов.

Губарев, как и Стрелков, в 2014 году был одним из лидеров ополчения Донбасса. 1 марта того же года его избрали «народным губернатором» во время митинга в Донецке, но никакого поста в сформированном позже правительстве ДНР он не занял. Губарев вернулся в Россию, а после начала военной операции на Украине пошел служить в войска рядовым.

Стрелкова задержали ранее 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Источники РБК рассказали, что Стрелкова забрали из квартиры в Москве, заявление написал бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Стрелков на суде, который выбирал меру пресечения, попросил отправить его под домашний арест, так как у него стенокардия второй степени. Кроме того, он финансово поддерживает троих детей и содержит бабушку.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил в суде, что его подзащитный признал публикацию двух постов в своем телеграм-канале: по поводу проблематики, связанной с Крымом, а также о довольствии для военнослужащих. По словам Молохова, Стрелков «не намерен что-то скрывать, не намерен мешать следствию».