Лондонский банкир-миллионер почти год ездил «зайцем» на электричках

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Лондоне бывший топ-менеджер финансового конгломерата HSBC Джозеф Моллой предстал перед судом за использование схемы уклонения от оплаты проезда. Миллионер в течение 11 месяцев обманывал железнодорожную компанию, сэкономив почти 6 тыс. фунтов, сообщает газета The Times.

53-летний банкир использовал метод, известный как «пончик»: он покупал билеты только на начальную и конечную станции своего маршрута из Орпингтона в центр Лондона, создавая «дыру» в оплате основной части пути. Для реализации схемы Моллой использовал вымышленные имена и адреса при регистрации смарт-карт. Более того, миллионер пользовался скидкой 50% по программе Jobcentre Plus («поддержка безработных»).

В ходе судебных слушаний было установлено, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года Маллой совершил 740 поездок. Общая сумма ущерба составила 5911 фунтов стерлингов ($8 тыс.).

По словам адвоката банкира Уилла Хэнсона, Маллой тяжело переживает смерть матери. Также у его подзащитного есть проблемы со здоровьем. «Он переживал довольно сложный период, когда совершил это. Он не может объяснить, почему он это сделал. Это было мошенничество, совершенное скрытно, не направленное против какого-либо отдельного лица, и никто из общественности не пострадал, а жертвой стала крупная частная компания», — сказал Хэнсон.

Однако судья Александр Стейн заявил, что у Маллоя есть денежные средства, чтобы оплатить проезд. «Вы прекратили эту деятельность по собственной воле до ареста и допроса. Никто не может внятно объяснить, почему вы оказались вовлечены в это преступление», — подчеркнул судья.

Суд приговорил бывшего топ-менеджера к десяти месяцам лишения свободы условно. Также ему назначили 80 часов общественных работ и запретили пользоваться услугами компании Southeastern Railway в течение года. Кроме того, Маллой должен выплатить компании компенсацию в размере 5 тыс. фунтов стерлингов ($6,7 тыс.).

HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире и крупнейший банк Великобритании по активам. Был основан в 1865 году. Банк обслуживает около 40 млн клиентов в 60 странах, специализируясь на международных переводах, коммерческом банкинге и управлении капиталом. В 2015 году Джозеф Маллой возглавлял отдел пассивных инвестиций в HSBC Global Asset Management. В 2025 году он покинул должность и вышел на пенсию.