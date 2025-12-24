 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Штраф за безбилетный проезд в Москве вырастет до 5 тыс. руб.

Мосгордума увеличила размер штрафа за безбилетный проезд до 5 тыс. руб.
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте столицы, том числе за неправомерное использование льготной персональной карты, увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. руб. Такой закон приняла Мосгордума по итогам заседания от 24 декабря 2025 года. 

Были внесены изменения в статьи 10.1 и 10.9 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года, следует из проекта законопроекта, опубликованного на сайте Мосгордумы.

Введен штраф в размере 1 тыс. руб. за провоз ручной клади,  превышающей установленные габариты бесплатного провоза, за каждое место ручной клади.

Штраф за неоплаченную парковку: размер, правила, как оспорить
Авто
Фото:Autonews

Если же пассажир будет задержан на территории метро в пачкающей, зловонной одежде, с ручной кладью, предметами, продуктами, которые могут испачкать других пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станций, то будет обязан выплатить 1 тыс. руб. За открывание дверей вагонов во время движения, провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих ядовитых веществ и предметов, подъем на крыши вагонов, сцепки и иные элементы поездов, вмешательство в работу беспроводной передачи данных, препятствование функционированию средств транспортной безопасности установлен штраф в размере 3 тыс. руб.

Поправки в закон вступят в силу после подписания мэром и официального опубликования.

