Россиянке в США предъявили обвинение за безбилетный полет в Париж

Светлана Дали (Фото: Светлана Дали / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Федеральный суд в Бруклине официально предъявил обвинение гражданке России Светлане Дали, которая без билета улетела на борту Delta Airlines из Нью-Йорка в Париж, сообщило Associated Press.

По данным агентства, арестованной 57-летней женщине вменяется незаконное проникновение на борт самолета, что предусматривает пять лет лишения свободы.

Назначенный ей судом адвокат от комментариев отказался.

РБК направил запрос в посольство России в США.

26 ноября Дали пробралась на рейс DL264 авиакомпании Delta Airlines. Женщина воспользовалась моментом, когда сотрудники у входа на посадку помогали другим пассажирам. Безбилетница пряталась в туалете, однако экипаж все равно ее заметил и выяснил, что у нее нет посадочного талона.

Французская полиция задержала Дали. Власти не нашли оснований для ее пребывания в стране и отправили россиянку в США, где у нее есть грин-карта.

Женщина должна была улететь из Франции 30 ноября, но ее сняли с рейса из-за дебоша. После депортации в США Дали освободили под залог и постановили находиться до суда в Филадельфии у знакомого из церкви, которую та посещает. Однако затем власти заявили, что она пыталась въехать в Канаду, срезав браслет GPS-мониторинга. С тех пор россиянка содержится в изоляторе в Бруклине.

В суде Дали признала, что «намеренно избежала контроля TSA (Администрация транспортной безопасности. — РБК) и сотрудников Delta, чтобы путешествовать не покупая билет».

Россиянка до этого уже пыталась пробраться в самолет в аэропорту Майами. Несколько лет назад она просила убежища во Франции. За последнее время Дали подала две жалобы в суды, в которых утверждала, что «стала жертвой химического оружия и заговора с похищением».