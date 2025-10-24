 Перейти к основному контенту
Экономика
ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции

Инфляционное давление временно усилится в ближайшие месяцы под действием ряда факторов, предупредил ЦБ. Согласно обновленному прогнозу регулятора, в 2026-м инфляция снизится до 4–5% против ранее ожидаемых 4%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Годовая инфляция в России в 2026 году снизится до 4–5%, а в 2027 году и далее будет находиться на целевом уровне, следует из среднесрочного прогноза Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. В прошлой версии прогноза регулятор указал, что в 2026-м годовая инфляция достигнет показателя 4%.

Повышение прогноза на 2026 год Банк России связал «с действием разовых проинфляционных факторов». «Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что для возвращения инфляции к целевому показателю регулятор будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий. Препятствовать устойчивому замедлению инфляции могут инфляционные ожидания, которые все еще остаются на повышенном уровне, обратили внимание в ЦБ.

Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13–15% (вместо 12–13% в прошлом прогнозе), ожидает ЦБ.

Центробанк впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
Финансы
Алексей Заботкин

Банк России прогнозирует, что к концу 2025-го и началу 2026-го текущее инфляционное давление временно усилится из-за ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС — с 20 до 22% с 1 января 2026 года. «По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия», — добавили в ЦБ.

Прошлый прогноз Банка России совпадал с показателями, указанными в сентябрьском отчете Минэкономразвития. Ведомство также ожидало, что в 2026 году инфляция опустится до таргета 4% и до 2028-го выйдет на плато.

