Онлайн-кинотеатры обязали удалять отрицающие традиционные ценности фильмы

Владельцев аудиовизуальных интернет-ресурсов обязали не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционно-нравственные ценности. Соответствующие поправки вступили в силу 1 марта.

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 324-ФЗ вносит изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Согласно изменениям, в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей должны удалять фильмы и сериалы, если у них отозвано прокатное удостоверение либо Минкультуры увидело в них дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Дискредитация традиционных ценностей или пропаганда их отрицания теперь также являются условиями, по которым фильму в России могут отказать в выдаче прокатного удостоверения, следует из документа. Кроме того, Минкультуры сможет теперь вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».

В июне прошлого года Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. В первоначальной редакции закон закреплял обязанности площадок, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС, в основном это онлайн-кинотеатры), получать прокатные удостоверения на все единицы контента, доступные в их библиотеках.

Медиа-коммуникационный союз (МКС), объединяющий «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, просил депутатов доработать законопроект. МКС опасался, что закон приведет к перетоку аудитории онлайн-кинотеатров «на иные информационные ресурсы, распространяющие аудиовизуальные произведения без какого-либо редакционного контроля, — прежде всего на пиратские».

В Госдуме в ответ на обращение МКС пообещали, что ко второму чтению «будет выработан оптимальный баланс». В настоящей редакции Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях в июле.

