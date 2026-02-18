 Перейти к основному контенту
0

«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка»

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» завершила процедуру покупки 100% АО КБ «Ситибанк», российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup, сообщила РБК пресс-служба компании.

Стороны получили все согласования и одобрения в России и за рубежом. Расчеты по сделке произведены. Ее цена и другие конфиденциальные условия не раскрываются.

Банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы «Ренессанс Капитал» и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран.

Citigroup спишет около $1,1 млрд из-за продажи бизнеса в России
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

Американская Citigroup заявила о планах свернуть бизнес в России весной 2021 года в рамках стратегии сокращения присутствия в 13 странах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, группа объявила о практически полной остановке работы российской «дочки»: речь шла о прекращении обслуживания физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешило структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести полный пакет акций «Ситибанка».

В феврале 2026 года банк также сообщил о ребрендинге. Согласно условиям сделки, акционерное общество «Коммерческий банк «Ситибанк» меняется на акционерное общество «РенКап Банк». Он продолжит деятельность под единым брендом группы «Ренессанс Капитал».

Авторы
Теги
Компании
Валерия Антонова
«Ренессанс Капитал» Ситибанк Citigroup сделка
АО КБ "СИТИБАНК" ООО "Ренессанс Капитал"
