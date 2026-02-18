«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка»

Фото: Никита Попов / РБК

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» завершила процедуру покупки 100% АО КБ «Ситибанк», российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup, сообщила РБК пресс-служба компании.

Стороны получили все согласования и одобрения в России и за рубежом. Расчеты по сделке произведены. Ее цена и другие конфиденциальные условия не раскрываются.

Банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы «Ренессанс Капитал» и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран.

Американская Citigroup заявила о планах свернуть бизнес в России весной 2021 года в рамках стратегии сокращения присутствия в 13 странах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, группа объявила о практически полной остановке работы российской «дочки»: речь шла о прекращении обслуживания физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешило структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести полный пакет акций «Ситибанка».

В феврале 2026 года банк также сообщил о ребрендинге. Согласно условиям сделки, акционерное общество «Коммерческий банк «Ситибанк» меняется на акционерное общество «РенКап Банк». Он продолжит деятельность под единым брендом группы «Ренессанс Капитал».