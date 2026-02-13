 Перейти к основному контенту
Ситибанк объявил о ребрендинге в «РенКап Банк»

Ребрендинг Ситибанка произойдет после закрытия сделки по продаже 100% акций банка ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант». В ноябре прошлого года сделку одобрил Владимир Путин
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Ситибанк сообщил о переименовании в «РенКап Банк» после одобрения покупки 100% акций банка со стороны ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», следует из пресс-релиза банка.

«В связи с потенциальной продажей АО КБ «Ситибанк» обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», банк заранее уведомляет вас о предстоящем ребрендинге и изменении официальных данных компании: юридического наименования банка, домена электронной почты и адреса вебсайта», — говорится в сообщении.

После закрытия сделки и регистрации изменений в устав произойдут следующие изменения в наименовании компании:

  • полное наименование на русском языке: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» меняется на Акционерное общество «РенКап Банк»;
  • полное наименование на английском языке: Joint Stock Company Commercial Bank Citibank меняется на Joint Stock Company RenCap Bank;
  • сокращенное наименование на русском языке: АО КБ «Ситибанк» меняется на АО «РенКап Банк»;
  • сокращенное наименование на английском языке: AO Citibank меняется на AO RenCap Bank.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести полный пакет акций Ситибанка.

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк
Финансы
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Американская Citigroup заявила о планах свернуть бизнес в России весной 2021 года в рамках стратегии сокращения присутствия в 13 странах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, группа объявила о практически полной остановке работы российской «дочки»: речь шла о прекращении обслуживания физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб». «Эти сделки являются частью плана Citi по сокращению своих операций и присутствия в России, — объясняли в Citigroup.

До ноября 2024 года российские активы «Ренессанс Капитала» принадлежали группе ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова. «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и управляющая компания «РенКап» были проданы менеджменту этих структур во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

Егор Алимов
Ситибанк ребрендинг «Ренессанс Капитал»
