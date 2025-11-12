Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает «Ренессанс Капиталу» приобрести 100% акций российского Ситибанка. Это требовалось в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Он запрещает компаниям из недружественных стран действия с ценными бумагами российских стратегических компаний без разрешения российских властей.
Американская Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России еще весной 2021 года. Это входило в планы конгломерата по сокращению присутствия в 13 регионах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской «дочки». Она прекратила операциии по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, продажу кредитных портфелей.
В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб». «Эти сделки являются частью плана Citi о сокращении своих операций и присутствия в России, — объясняли в Citigroup.
Citi работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса запустил в 2002 году. К 2005-му Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля. К началу февраля 2022 года он откатился на 40-е место с розничными активами 48,1 млрд руб. Из них 27,4 млрд руб. приходилось на потребкредиты, а 20,7 млрд — на кредитные карты.
Материал дополняется.
