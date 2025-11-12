 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Финансы⁠,
0

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк

Citigroup планировала уйти из России с 2021 года, эти планы ускорила специоперация на Украине. Свой портфель потребкредитов Ситибанк продал банку «Уралсиб» еще в 2022 году
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает «Ренессанс Капиталу» приобрести 100% акций российского Ситибанка. Это требовалось в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Он запрещает компаниям из недружественных стран действия с ценными бумагами российских стратегических компаний без разрешения российских властей.

Американская Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России еще весной 2021 года. Это входило в планы конгломерата по сокращению присутствия в 13 регионах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской «дочки». Она прекратила операциии по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, продажу кредитных портфелей.

В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб». «Эти сделки являются частью плана Citi о сокращении своих операций и присутствия в России, — объясняли в Citigroup.

Citi работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса запустил в 2002 году. К 2005-му Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля. К началу февраля 2022 года он откатился на 40-е место с розничными активами 48,1 млрд руб. Из них 27,4 млрд руб. приходилось на потребкредиты, а 20,7 млрд — на кредитные карты.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Ситибанк Ренессанс Капитал

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41