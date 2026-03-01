Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на другое число каждого месяца Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15-е число месяца

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России перенесли с 10-го на 15-е число месяца, следующего за истекшим, крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Изменения вступили в силу 1 марта.

Кроме того, закон больше не допускает изменения срока получения квитанции или оплаты услуг ЖКХ договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Сам срок предоставления платежных документов (включая электронную форму) продлили с 1-го по 5-е число месяца, следующего за отчетным.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов обосновал изменение срока оплаты коммунальных услуг повышением удобства для граждан. По его словам, зарплаты у людей поступают в разные дни — не только 1-го или 10-го, но часто 12-го или 15-го числа. Перенос срока оплаты позволит избежать просрочек и начисления штрафов.

Закон об изменении сроков оплаты услуг ЖКХ нижняя палата парламента приняла в июне. В том же месяце он был одобрен Советом Федерации и подписан президентом.