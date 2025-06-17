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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Госдума приняла законопроект, который переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в законе.

Кроме того, закон больше не допускает определение иного срока договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Платежный документ (включая электронную форму) должен предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Ранее законодательство устанавливало срок предоставления платежного документа до 1-го числа.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — сказал он.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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Евгений Вахляев
Госдума законопроект ЖКХ ЖКУ коммунальные платежи
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