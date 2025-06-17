Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Госдума приняла законопроект, который переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в законе.

Кроме того, закон больше не допускает определение иного срока договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежный документ (включая электронную форму) должен предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Ранее законодательство устанавливало срок предоставления платежного документа до 1-го числа.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — сказал он.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.