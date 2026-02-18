 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Российская делегация отправилась в аэропорт Женевы

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Делегация России отправилась в аэропорт Женевы, передает корреспондент «РИА Новости».

Ранее российские представители покинули отель InterContinental, в котором они остановились на время переговоров с Украиной и США. Они вместе с чемоданами сели в кортеж и отправились в аэропорт.

Российская делегация отправилась в аэропорт Женевы
Video

Российская делегация прилетела на переговоры в Женеву 17 февраля. В ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, а возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

Третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.

В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Переговоры Женева российская делегация Швейцария
Материалы по теме
Захарова рассказала об указаниях для российской делегации в Женеве
Политика
Российская делегация покинула отель в Женеве после переговоров. Видео
Политика
Приезд российской делегации на второй день переговоров в Женеве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР Политика, 15:30
Венгерская компания MOL заказала поставки нефти из России через Хорватию Политика, 15:30
В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте Спорт, 15:26
Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых Общество, 15:23
Рассекретили до дебюта. Что известно об Audi RS5 нового поколения Авто, 15:23
Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
РАДИО
 Политика, 15:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 15:19
Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких Общество, 15:19
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно Общество, 15:11
Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет» Финансы, 15:08
«Магнит» после обрушения крыши склада не ожидает перебоев с поставками Общество, 15:03
Чем закончились переговоры в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00