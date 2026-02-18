Российская делегация отправилась в аэропорт Женевы
Делегация России отправилась в аэропорт Женевы, передает корреспондент «РИА Новости».
Ранее российские представители покинули отель InterContinental, в котором они остановились на время переговоров с Украиной и США. Они вместе с чемоданами сели в кортеж и отправились в аэропорт.
Российская делегация прилетела на переговоры в Женеву 17 февраля. В ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, а возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.
Третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.
