Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео
Российская делегация прилетела на переговоры в Женеву. На видео, снятом в аэропорту, видно приземление самолета и как к борту подъезжает кортеж. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
Переговоры должны пройти в отеле InterContinental.
