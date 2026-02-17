Появилось полное видео прилета российской делегации в Женеву на переговоры

Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео

Video

Российская делегация прилетела на переговоры в Женеву. На видео, снятом в аэропорту, видно приземление самолета и как к борту подъезжает кортеж. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Переговоры должны пройти в отеле InterContinental.