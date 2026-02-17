 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж

Появились кадры с третьего раунда переговоров России, Украины и США в Женеве
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине

В Женеве пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. Встреча пройдет в том же отеле, где проходила встреча по украинскому кризису 2014 года. Ожидается, что стороны обсудят в том числе вопросы территорий. Кадры с места встречи — в фоторепортаже РБК
Третий раунд переговоров России, США и Украины в Женеве пройдет в отеле InterContinental, утром у него собрались журналисты. Встреча пройдет в закрытом формате.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Третий раунд переговоров России, США и Украины в Женеве пройдет в отеле InterContinental, утром у него собрались журналисты. Встреча пройдет в закрытом формате.

Впервые Россия и Украина встретились при посредничестве США в начале года. Первая трехсторонняя встреча прошла в конце января, вторая&nbsp;&mdash; в начале февраля. Оба раунда прошли в Абу-Даби. По итогам встреч стороны обменяли пленных после пятимесячного перерыва по формуле &laquo;157 на 157&raquo;
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Впервые Россия и Украина встретились при посредничестве США в начале года. Первая трехсторонняя встреча прошла в конце января, вторая — в начале февраля. Оба раунда прошли в Абу-Даби. По итогам встреч стороны обменяли пленных после пятимесячного перерыва по формуле «157 на 157»

В этом&nbsp;же отеле InterContinental прошли исторические переговоры, в том числе встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, ставшая отправной точкой в завершении холодной войны. В апреле 2014 года здесь&nbsp;же прошли четырехсторонние переговоры по деэскалации украинского кризиса.
Фото: Pierre Albouy / Reuters

В этом же отеле InterContinental прошли исторические переговоры, в том числе встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, ставшая отправной точкой в завершении холодной войны. В апреле 2014 года здесь же прошли четырехсторонние переговоры по деэскалации украинского кризиса.

Обстановка у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации.&nbsp;
Фото: Алена Федина / ТАСС

Обстановка у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации. 

Делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
Фото: Алена Федина / ТАСС

Делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

На место проведения переговоров уже прибыли делегации России и США.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На место проведения переговоров уже прибыли делегации России и США.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
мультимедиа США Россия Украина переговоры Женева
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
