Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж
В Женеве пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. Встреча пройдет в том же отеле, где проходила встреча по украинскому кризису 2014 года. Ожидается, что стороны обсудят в том числе вопросы территорий. Кадры с места встречи — в фоторепортаже РБК
Третий раунд переговоров России, США и Украины в Женеве пройдет в отеле InterContinental, утром у него собрались журналисты. Встреча пройдет в закрытом формате.
Впервые Россия и Украина встретились при посредничестве США в начале года. Первая трехсторонняя встреча прошла в конце января, вторая — в начале февраля. Оба раунда прошли в Абу-Даби. По итогам встреч стороны обменяли пленных после пятимесячного перерыва по формуле «157 на 157»
В этом же отеле InterContinental прошли исторические переговоры, в том числе встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, ставшая отправной точкой в завершении холодной войны. В апреле 2014 года здесь же прошли четырехсторонние переговоры по деэскалации украинского кризиса.
Обстановка у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации.
Делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
На место проведения переговоров уже прибыли делегации России и США.
