Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж

В этом же отеле InterContinental прошли исторические переговоры, в том числе встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, ставшая отправной точкой в завершении холодной войны. В апреле 2014 года здесь же прошли четырехсторонние переговоры по деэскалации украинского кризиса.