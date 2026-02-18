 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Инвестор Юрченко выдвинул свою кандидатуру в наблюдательный совет ВТБ

ВТБ VTBR ₽86,83 -2,87% Купить
Евгений Юрченко
Евгений Юрченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко, увеличивший свою долю в банке ВТБ свыше 5%, выдвинул свою кандидатуру в наблюдательный совет банка.

«Я выдвинул свою кандидатуру в набсовет ВТБ», — заявил Юрченко РБК. «Да, имею желание работать в набсовете ВТБ и использовать свои опыт и знания в работе над повышением капитализации государственного банка в сотрудничестве с опытной командой ВТБ», — пояснил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что ожидает, что Юрченко выдвинет свою кандидатуру в наблюдательный совет. «Он акционер, купил акции, покупает, значит, мы считаем, что большой частный акционер имеет право», — говорил Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд
Финансы
Евгений Юрченко

Об увеличении доли Юрченко РБК ранее сообщал источник, знакомый с поданным в Банк России уведомлением об их приобретении. По его словам, это эквивалентно 2,93% в уставном капитале, поскольку помимо обыкновенных у банка есть привилегированные акции двух видов.

10 февраля ВТБ раскрыл, что Юрченко владеет 5,33% акций банка. Позже инвестор уточнил в разговоре с РБК, что его доля составляет 6,1%. Он отметил, что приобрел основную часть своего пакета в ВТБ в результате размещения допэмиссии госбанка в сентябре 2025 года.

По закону «Об акционерных обществах», миноритарий, владеющий не менее 2% голосующих акций, может выдвинуть кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию.

