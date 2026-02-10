Евгений Юрченко объяснил покупку акций ВТБ на ₽30 млрд

Евгений Юрченко существенно нарастил пакет в ВТБ в момент допэмиссии в 2025 году, а сейчас довел до 6,1%. Об этом он рассказал РБК. По его словам, основными мотивами стали недооцененность бумаг и участие банка в госпроектах

Евгений Юрченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предприниматель, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко является владельцем 6,1% акций ВТБ. Об этом он рассказал РБК, комментируя раскрытие банком информации о консолидации инвестором 5,33% акций госбанка по состоянию на 4 февраля.

«Банк расскрыл информацию о моем пакете на дату, когда его размер превысил 5%. Сейчас это уже 6,1% акций, уведомление об этом было направлено мной в ЦБ«, — пояснил РБК Юрченко. Он уточнил, что приобрел основную часть своего пакета в ВТБ в результате размещения допэмиссии госбанка в сентябре 2025 года. Какой именно пакет акции был куплен непосредственно во время допэмиссии, бизнесмен не уточнил.

«Основной пакет я приобрел на SPO осенью 2025 года, но являюсь акционером ВТБ с 2007 года», — прокомментировал Юрченко. Он добавил, что покупка произошла в основном на собственные средства, хотя финансирование со стороны тоже привлекалось.

«Бумагами владею я сам как физическое лицо», — сказал Юрченко.

ВТБ раскрыл информацию о новом крупном миноритарии 10 февраля. Согласно ей, 4 февраля 2026 года пакет Юрченко увеличился с 4,82% до 5,33%, то есть преодолел отметку, когда требуется раскрытие данных о миноритарном акционере. Это первый случай с 2022 года, когда госбанк опубликовал сведения о негосударственном акционере. Сейчас российские кредитные организации имеют право не раскрывать структуру собственности, а также информацию о составе органов управления.

По закону «Об акционерных обществах», миноритарий, владеющий не менее чем 2% голосующих акций, может выдвинуть кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества. Юрченко это не прокомментировал, но заявил: «Я свою роль вижу в работе над повышением капитализации банка ВТБ, контролирующим акционером которого является государство. Успех банка — это успех каждого его акционера, кем бы он ни был — государством или его гражданином»

Чем известен Евгений Юрченко В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором телекоммуниционного холдинга «Связьинвест», он ушел в отставку с этого поста из-за конфликта с членом совета директоров компании Константином Малофеевым.

В 2011 году в ходе объединения активов «Связьинвеста» на базе «Ростелекома» инвестфонд, созданный Юрченко, консолидировал около 10% «Ростелекома», из которых более 2,5% принадлежало бывшему топ-менеджеру. Затем он увеличил долю в компании как минимум до 6%.

В тот же год Юрченко продал этот пакет структурам Сулеймана Керимова. Сумма сделки не разглашалась, но инвестор утверждал, что она прошла по рыночной цене (в тот момент на Московской бирже этот пакет стоил около 26 млрд руб.).

В 2016–2021 годах Юрченко входил в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В 2022 году стало известно, что Юрченко вложил более 40 млрд руб. в семь крупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Инвестиции осуществлялись через управляющую компанию «Финансовые активы». Речь идет о предприятиях, которые находятся под управлением компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК).

Допэмиссия акций ВТБ на 84,7 млрд руб. в сентябре прошлого года стала крупнейшей сделкой на российском фондовом рынке с 2023 года. Установленная цена размещения составила 67 руб. за акцию, сейчас бумаги ВТБ торгуются на уровне 83,7 руб., следует из данных Мосбиржи на 15.30 мск.

По данным Московской биржи на 15.00, когда состоялось раскрытие информации, капитализация ВТБ составляла 555,06 млрд руб. Исходя из этого пакет Юрченко (6,1%) может оцениваться в 33,9 млрд руб.

В результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась с 61,8% до 50% плюс одна акция. Госбанк сообщал, что около 41% размещения приобрели розничные инвесторы. Их доля в капитале банка возросла до 25%, оценивал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. С учетом доли, пакет Юрченко в общем объеме акций в свободном обращении (free-float), может превышать 12%.

В разговоре с РБК Юрченко пояснил, что решил нарастить долю в госбанке по двум причинам. «Российский рынок сильно недооценен и, на мой взгляд, имеет огромный потенциал роста. Все обыкновенные акции ВТБ на момент SPO оценивались в 0,14 капитала», — сказал бизнесмен.

Размещение ВТБ действительно произошло по цене ниже рынка. Если сравнить цену размещения (67 руб. за бумагу) с ценой закрытия 15 сентября — за день до старта сбора заявок, то дисконт составил 9,59%. К закрытию торгов 18 сентября, последнему дню сбора заявок, дисконт уменьшился до 6,72%. На этом фоне книга заявок была переподписана более чем в два раза.

Помимо предложенной цены размещения, ВТБ как актив привлекателен для миноритариев тем, что тесно связан с госсектором и вовлечен в реализацию приоритетных проектов, считает Юрченко.

С октября 2023 года под управлением ВТБ находится Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В июне 2025 года президент Владимир Путин поручил направить часть дивидендов ВТБ за 2024-2028 годы, которая причитается государству, напрямую на финансирование ОСК. На этом фоне акции ВТБ подскочили на 5%. Как поясняли опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики, инвесторы восприняли поручение Путина как сигнал, что дивидендные выплаты со стороны госбанка станут регулярными.

«Я инвестирую в банк, потому что верю в его руководителя и профессиональную команду, имеющих очень амбициозные планы. С их помощью решаются серьезнейшие государственные задачи. Шанса на неуспех, как я уверен, просто нет», — заявляет Евгений Юрченко.