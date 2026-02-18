Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд
Инвестор, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко увеличил свой пакет в ВТБ до 500 млн штук — это 7,55% обыкновенных акций, сообщил РБК источник, знакомый с поданным в Банк России уведомлением об их приобретении. По его словам, это эквивалентно 2,93% в уставном капитале (помимо обыкновенных у банка есть привилегированные акции двух видов).
Юрченко подтвердил РБК, что увеличил свою долю в капитале госбанка.
ВТБ 10 февраля раскрыл, что с начала месяца экс-глава «Связьинвеста» стал владельцем 5,33% акций госбанка. В тот же день Юрченко уточнил в разговоре с РБК, что его доля уже достигает 6,1%, а потом продолжил ее наращивать.
По закону «О банках и банковской деятельности» юридическое или физическое лицо обязано направить уведомление в Банк России при приобретении больше 1% акций кредитной организации.
По данным Московской биржи, на момент закрытия торгов 17 февраля акции ВТБ торговались на уровне 88,86 руб., а капитализация составляла 588,42 млрд руб. Таким образом, текущий пакет Юрченко в 7,55% акций может оцениваться в 44,4 млрд руб. Эта доля эквивалентна более чем 15% от free-float госбанка.
«Это долгосрочное вложение, и в принятии инвестиционного решения я опираюсь на факты», — сказал Юрченко РБК и напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин недавно подтвердил намерение банка показать по итогам 2026 года прибыль на уровне 650 млрд руб. и платить дивиденды.
«Планируемый рост прибыли составит 30%, что мне как инвестору, имеющему за плечами 16 лет опыта на руководящих должностях в банках, кажется очень привлекательным», — объяснил Юрченко.
«11 февраля в прессе появилось заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные. До этого первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов неоднократно публично заявлял, что банк собирается проводить конвертацию только в том случае, если будет уверен, что это выгодно миноритарным инвесторам и не приведет к дискриминации последних», — заметил Юрченко.
Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные обсуждается с лета 2025 года. Пьянов подчеркивал, что «при любой конфигурации в этом действии во главе угла будет стоять равенство прав акционеров». Минфин, ЦБ и ВТБ почти определили, на каких условиях будет проходить сделка, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«На мой взгляд, и представители государства, и команда ВТБ, и частные акционеры, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы уложиться в обозначенные сроки конвертации — до мая 2026 года», — сказал РБК Юрченко.
«Именно эти факторы — решение старой и очень сложной проблемы конвертации привилегированных акций банка, подведение итогов года и принятие решения о выплате дивидендов — позволяют мне сделать вывод об увеличении объемов инвестирования в банк», — подчеркнул он.
О какой конвертации идет речь
Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд руб., которые принадлежат государству. Префы первого типа на 214 млрд руб. были размещены в пользу Минфина в 2014 году, когда происходила конвертация суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. Префы второго типа на 307,4 млрд руб. были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014–2015 годах. В июле 2025 года АСВ передало префы второго типа со своего баланса в казну.
Привилегированные акции ВТБ не обращаются на бирже, они не имеют фиксированного дивиденда, но банк применяет принцип равной дивидендной доходности по префам и по обыкновенным акциям.
Базовый механизм конвертации предполагает, что ВТБ проведет еще одну дополнительную эмиссию обыкновенных акций, которая будет оплачена префами, то есть государство заменит бумаги одного типа на другой с неким коэффициентом. Номинал префов двух типов сильно отличается от обыкновенных акций госбанка — 0,01 и 0,1 руб. против 50 руб.
Комментируя сделку, Моисеев не раскрыл, с каким коэффициентом может произойти конвертация привилегированных акций ВТБ в обычные. «Я вам не скажу, это же торгуемая акция. Как я вам скажу? <...> Мы сначала договоримся между собой, потом окончательно объявим», — заявил замминистра финансов. Предполагается, что чем выше будет оценка, тем меньше акций сформируется в результате процедуры и тем выше будет дивиденд в пересчете на бумагу при прочих равных.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой