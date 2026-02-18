Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд

Новый крупный миноритарий ВТБ Евгений Юрченко продолжил наращивать долю в капитале госбанка, узнал РБК. Сейчас в его портфеле 7,55% акций. Инвестор объяснил стратегию в том числе предстоящей конвертацией префов

Евгений Юрченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Инвестор, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко увеличил свой пакет в ВТБ до 500 млн штук — это 7,55% обыкновенных акций, сообщил РБК источник, знакомый с поданным в Банк России уведомлением об их приобретении. По его словам, это эквивалентно 2,93% в уставном капитале (помимо обыкновенных у банка есть привилегированные акции двух видов).

Юрченко подтвердил РБК, что увеличил свою долю в капитале госбанка.

ВТБ 10 февраля раскрыл, что с начала месяца экс-глава «Связьинвеста» стал владельцем 5,33% акций госбанка. В тот же день Юрченко уточнил в разговоре с РБК, что его доля уже достигает 6,1%, а потом продолжил ее наращивать.

По закону «О банках и банковской деятельности» юридическое или физическое лицо обязано направить уведомление в Банк России при приобретении больше 1% акций кредитной организации.

По данным Московской биржи, на момент закрытия торгов 17 февраля акции ВТБ торговались на уровне 88,86 руб., а капитализация составляла 588,42 млрд руб. Таким образом, текущий пакет Юрченко в 7,55% акций может оцениваться в 44,4 млрд руб. Эта доля эквивалентна более чем 15% от free-float госбанка.

«Это долгосрочное вложение, и в принятии инвестиционного решения я опираюсь на факты», — сказал Юрченко РБК и напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин недавно подтвердил намерение банка показать по итогам 2026 года прибыль на уровне 650 млрд руб. и платить дивиденды.

«Планируемый рост прибыли составит 30%, что мне как инвестору, имеющему за плечами 16 лет опыта на руководящих должностях в банках, кажется очень привлекательным», — объяснил Юрченко.

«11 февраля в прессе появилось заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные. До этого первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов неоднократно публично заявлял, что банк собирается проводить конвертацию только в том случае, если будет уверен, что это выгодно миноритарным инвесторам и не приведет к дискриминации последних», — заметил Юрченко.

Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные обсуждается с лета 2025 года. Пьянов подчеркивал, что «при любой конфигурации в этом действии во главе угла будет стоять равенство прав акционеров». Минфин, ЦБ и ВТБ почти определили, на каких условиях будет проходить сделка, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«На мой взгляд, и представители государства, и команда ВТБ, и частные акционеры, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы уложиться в обозначенные сроки конвертации — до мая 2026 года», — сказал РБК Юрченко.

«Именно эти факторы — решение старой и очень сложной проблемы конвертации привилегированных акций банка, подведение итогов года и принятие решения о выплате дивидендов — позволяют мне сделать вывод об увеличении объемов инвестирования в банк», — подчеркнул он.