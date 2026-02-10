 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ

Владельцем более 5% акций ВТБ стал экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко
ВТБ сообщил, что 5,33% его акций принадлежат экс-главе «Связьинвеста» Евгению Юрченко. Это первый крупный миноритарий ВТБ, данные о котором были раскрыты с 2022 года. Пакет Юрченко сейчас оценивается почти в ₽30 млрд
ВТБ VTBR ₽83,83 Купить
Евгений Юрченко
Евгений Юрченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Инвестор, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко владеет 5,33% акций ВТБ, следует из данных сайта раскрытия корпоративной информации. Он стал единственным миноритарием госбанка, информация о котором была опубликована в последнее время — с марта 2022 года российские кредитные организации имеют право не раскрывать структуру собственности, а также информацию о составе органов управления.

По данным Московской биржи на 15.00 мск, текущая капитализация обыкновенных акций ВТБ составляет 555,06 млрд руб. Таким образом, пакет Юрченко может оцениваться в 29,6 млрд руб. Согласно информации из раскрытия, его изначальная доля в ВТБ составляла 4,82%, а в феврале она увеличилась до 5,33%.

По закону «Об акционерных обществах», миноритарий, владеющий не менее чем 2% голосующих акций, может выдвинуть кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию.

Структура собственников ВТБ менялась в сентябре прошлого года — банк провел допэмиссию акций на 84,7 млрд руб., что стало крупнейшей сделкой на фондовом рынке с 2023 года. Установленная цена размещения составила 67 руб. за акцию. Сейчас бумаги ВТБ торгуются на отметке 83,8 руб., следует из данных Мосбиржи.

Чем известен Евгений Юрченко

— В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором телекоммуниционного холдинга «Связьинвест».

— В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором «Связьинвеста», он ушел в отставку с этого поста из-за конфликта с членом совета директоров компании Константином Малофеевым.

— В 2011 году в ходе объединения активов «Связьинвеста» на базе «Ростелекома» инвестфонд, созданный Юрченко, консолидировал около 10% «Ростелекома», из которых более 2,5% принадлежало бывшему топ-менеджеру. Затем он увеличил долю в компании как минимум до 6%.
— В тот же год Юрченко продал этот пакет структурам Сулеймана Керимова. Сумма сделки не разглашалась, но инвестор утверждал, что она прошла по рыночной цене (в тот момент на Московской бирже этот пакет стоил около 26 млрд руб.).

— В 2016–2021 годах Юрченко входил в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— В 2022 году стало известно, что Юрченко вложил более 40 млрд руб. в семь крупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Инвестиции осуществлялись через управляющую компанию «Финансовые активы». Речь идет о предприятиях, которые находятся под управлением компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК).

В результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась с 61,8% до 50% плюс одна акция. Госбанк сообщал, что около 41% от объема размещения приобрели розничные инвесторы. Их доля в капитале банка возросла до 25%, оценивал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Тогда он подчеркивал, что ни один из акционеров не получит «предоминантного положения» и долю свыше 10%.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ миноритарные акционеры допэмиссия акций
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 15:28
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М Технологии и медиа, 15:25
Бутерин изложил концепцию интеграции Ethereum с ИИ. Как это будет Крипто, 15:25
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram Технологии и медиа, 15:25
В поисках доходности: в какие квартиры инвестировать в 2026 году Недвижимость, 15:24
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке Спорт, 15:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей Технологии и медиа, 15:17
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева Политика, 15:17
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ Финансы, 15:16
Акции владельца Gucci взлетели на 14% на планах «возродить» компанию Инвестиции, 15:13
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 15:07
В России спрогнозировали подорожание полисов каско на 12% Авто, 15:06