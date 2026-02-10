Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ

ВТБ сообщил, что 5,33% его акций принадлежат экс-главе «Связьинвеста» Евгению Юрченко. Это первый крупный миноритарий ВТБ, данные о котором были раскрыты с 2022 года. Пакет Юрченко сейчас оценивается почти в ₽30 млрд

Евгений Юрченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Инвестор, экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко владеет 5,33% акций ВТБ, следует из данных сайта раскрытия корпоративной информации. Он стал единственным миноритарием госбанка, информация о котором была опубликована в последнее время — с марта 2022 года российские кредитные организации имеют право не раскрывать структуру собственности, а также информацию о составе органов управления.

По данным Московской биржи на 15.00 мск, текущая капитализация обыкновенных акций ВТБ составляет 555,06 млрд руб. Таким образом, пакет Юрченко может оцениваться в 29,6 млрд руб. Согласно информации из раскрытия, его изначальная доля в ВТБ составляла 4,82%, а в феврале она увеличилась до 5,33%.

По закону «Об акционерных обществах», миноритарий, владеющий не менее чем 2% голосующих акций, может выдвинуть кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию.

Структура собственников ВТБ менялась в сентябре прошлого года — банк провел допэмиссию акций на 84,7 млрд руб., что стало крупнейшей сделкой на фондовом рынке с 2023 года. Установленная цена размещения составила 67 руб. за акцию. Сейчас бумаги ВТБ торгуются на отметке 83,8 руб., следует из данных Мосбиржи.

Чем известен Евгений Юрченко — В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором телекоммуниционного холдинга «Связьинвест». — В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором «Связьинвеста», он ушел в отставку с этого поста из-за конфликта с членом совета директоров компании Константином Малофеевым. — В 2011 году в ходе объединения активов «Связьинвеста» на базе «Ростелекома» инвестфонд, созданный Юрченко, консолидировал около 10% «Ростелекома», из которых более 2,5% принадлежало бывшему топ-менеджеру. Затем он увеличил долю в компании как минимум до 6%.

— В тот же год Юрченко продал этот пакет структурам Сулеймана Керимова. Сумма сделки не разглашалась, но инвестор утверждал, что она прошла по рыночной цене (в тот момент на Московской бирже этот пакет стоил около 26 млрд руб.). — В 2016–2021 годах Юрченко входил в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). — В 2022 году стало известно, что Юрченко вложил более 40 млрд руб. в семь крупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Инвестиции осуществлялись через управляющую компанию «Финансовые активы». Речь идет о предприятиях, которые находятся под управлением компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК).

В результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась с 61,8% до 50% плюс одна акция. Госбанк сообщал, что около 41% от объема размещения приобрели розничные инвесторы. Их доля в капитале банка возросла до 25%, оценивал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Тогда он подчеркивал, что ни один из акционеров не получит «предоминантного положения» и долю свыше 10%.