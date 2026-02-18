 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В ФАС пообещали «исследовать» повышение тарифов на услуги сотовой связи

Шаскольский: повышение тарифов на услуги сотовой связи находится на контроле
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) принимает меры для борьбы с повышением тарифов на услуги сотовой связи, об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Каждое повышение тарифов крупнейших операторов исследуется на предмет экономической обоснованности», — сказал Шаскольский.

Ранее, 12 февраля, ФАС начала проверку информации о повышении операторами связи тарифов на их услуги. По закону операторы обязаны оповещать об этом абонентов не менее чем за десять дней.

ФАС сообщила о снижении цен на 4 жизненно важных препарата
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

О повышении цен на услуги в конце 2025 года сообщили операторы связи. Так, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в «Ростелеком») 24 декабря предупредил часть абонентов о повышении цен с 750 руб. до 900 руб. «ВымпелКом» (бренд «Билайн») разослал части абонентов предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным — 4,5 руб. в сутки, а стоимость ряда тарифов и услуг обновится.

Виртуальный оператор Т-банка «Т Мобайл» в СМС-рассылке в конце ноября сообщил, что повысит стоимость услуг связи с 449 руб. до 709 руб. «Ростелеком» оповестил абонентов домашнего интернета, что с января повысит стоимость на 60 руб.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ФАС цены тарифы
