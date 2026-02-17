ФАС сообщила о снижении цен на 4 жизненно важных препарата
Цены на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата, в том числе для лечения онкологических заболеваний и нейтропении, снижены. Об этом РБК сообщила ФАС.
Речь идет об оригинальных препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) «даролутамид», «лорлатиниб» и «капивасертиб», а также биоаналоговом препарате с МНН «пэгфилграстим». С 2026 года эти лекарства включены в перечень ЖНВЛП.
По итогам экономического анализа цены производителей на них снизили в среднем на 31% по сравнению со средней стоимостью реализации в 2025 году и в среднем на 58% — по сравнению с минимальными ценами в референтных для России странах.
В ФАС уточнили, что цену на препарат «Нубека» (МНН «даролутамид»), который применяют при раке предстательной железы, согласовали на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены реализации в 2025 году. Цена на «Лорвикву» (МНН «лорлатиниб») для лечения немелкоклеточного рака легких снижена на 20% от средней цены реализации в 2025 году, а также на 35 и 43% от минимальных цен в референтных странах.
Цена на препарат «Акдайна» (МНН «капивасертиб») стала на 78% ниже минимальной цены в референтных странах и на 63% ниже средней стоимости реализации в 2025 году. Препарат применяют в комбинации с «фулвестрантом» при раке молочной железы на поздних стадиях или при метастазах.
Цена на отечественный биоаналог «Поэксо» (МНН «пэгфилграстим»), который используют для снижения продолжительности и частоты нейтропении, согласована на 5% ниже средней цены реализации в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены оригинального препарата в референтных странах.
В ФАС заявили, что снижение стоимости должно повысить доступность препаратов. В медорганизациях они должны предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатной медицинской помощи.
