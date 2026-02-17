ФАС сообщила о снижении цен на 4 жизненно важных препарата

Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

Цены на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата, в том числе для лечения онкологических заболеваний и нейтропении, снижены. Об этом РБК сообщила ФАС.

Речь идет об оригинальных препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) «даролутамид», «лорлатиниб» и «капивасертиб», а также биоаналоговом препарате с МНН «пэгфилграстим». С 2026 года эти лекарства включены в перечень ЖНВЛП.

По итогам экономического анализа цены производителей на них снизили в среднем на 31% по сравнению со средней стоимостью реализации в 2025 году и в среднем на 58% — по сравнению с минимальными ценами в референтных для России странах.

В ФАС уточнили, что цену на препарат «Нубека» (МНН «даролутамид»), который применяют при раке предстательной железы, согласовали на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены реализации в 2025 году. Цена на «Лорвикву» (МНН «лорлатиниб») для лечения немелкоклеточного рака легких снижена на 20% от средней цены реализации в 2025 году, а также на 35 и 43% от минимальных цен в референтных странах.

Цена на препарат «Акдайна» (МНН «капивасертиб») стала на 78% ниже минимальной цены в референтных странах и на 63% ниже средней стоимости реализации в 2025 году. Препарат применяют в комбинации с «фулвестрантом» при раке молочной железы на поздних стадиях или при метастазах.

В перечень ЖНВЛП входят препараты, которые государство бесплатно выдает льготным категориям граждан. Кроме того, цены на лекарства из перечня фиксируются, что позволяет закупать их не выше определенной стоимости независимо от производителя.

Цена на отечественный биоаналог «Поэксо» (МНН «пэгфилграстим»), который используют для снижения продолжительности и частоты нейтропении, согласована на 5% ниже средней цены реализации в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены оригинального препарата в референтных странах.

В ФАС заявили, что снижение стоимости должно повысить доступность препаратов. В медорганизациях они должны предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатной медицинской помощи.