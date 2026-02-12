ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку информации о повышении операторами связи тарифов на свои услуги, сообщает ведомство.
Материал дополняется
