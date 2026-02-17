 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Севастополя рассказал о начиненном металлическими шарами дроне

Развожаев сообщил, что Севастополь атаковал дрон с металлическими шарами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Razvozhaev / Telegram
Фото: Razvozhaev / Telegram

Дрон, сбитый при отражении одной из самых продолжительных атак на Севастополь, был начинен поражающими металлическими шариками, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Сбитый БПЛА, который сдетонировал в одном из дворов на Гоголя, был начинен поражающими металлическими шариками. Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал», — рассказал он.

Губернатор пояснил, что шарики действуют как шрапнель — при детонации устройства они разлетаются с большой скоростью, значительно увеличивая площадь поражения. Развожаев призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать меры безопасности.

На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов
Политика
Фото:Мария Семенова / ТАСС

В ночь на 17 февраля Севастополь подвергся атаке дронов. Развожаев назвал ее одной из самых продолжительных за последнее время. При налете был ранен девятилетний мальчик — ему посекло ноги осколками окна, выбитого ударной волной. Ребенка госпитализировали, его состояние оценили как удовлетворительное.

Кроме того, фрагмент сбитого беспилотника сдетонировал в одном из дворов на улице Гоголя, где и были обнаружены металлические шарики. В результате были повреждены автомобили и остекление трех многоквартирных домов. Фрагменты дронов также были обнаружены и в других частях города.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Севастополь атака дронов Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
