Технологии и медиа⁠,
0

VK закрыл мессенджер «ТамТам»

Мессенджер «ТамТам» прекратит работу с 27 февраля
Фото: Мария Деркунская / ТАСС
Фото: Мария Деркунская / ТАСС

VK прекратит поддержку мессенджера «ТамТам», подтвердили РБК в компании. Ранее пользователи сервиса получили сообщения о закрытии приложения.

«Обращаем внимание, что в связи с закрытием «ТамТам» авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля», — сказано в сообщении техподдержки мессенджера.

Мессенджер был запущен в июле 2016 года под названием «ОК сообщения». В мае 2017-го приложение переименовали в «ТамТам», а в августе 2018 его стало возможно использовать независимо от «Одноклассников».

Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В апреле 2018 года на фоне блокировок Telegram в России Mail.Ru Group (ныне — VK) сообщил, что за несколько часов число новых регистраций в мессенджере «ТамТам» выросло в 10 раз. При этом точное количество скачиваний и пользователей компания не назвала.

В 2022 году Минцифры включило ТамТам в перечень российских аналогов иностранных мессенджеров после ухода ряда зарубежных сервисов с российского рынка и блокировок ресурсов Роскомнадзором.

В марте 2025 года VK запустил другой мессенджер — Max. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером. В январе 2026 года число пользователей приложения достигло 85 млн человек.

Анастасия Луценко
мессенджер VK Россия
ВК (VK INC)
