VK закрыл мессенджер «ТамТам»
VK прекратит поддержку мессенджера «ТамТам», подтвердили РБК в компании. Ранее пользователи сервиса получили сообщения о закрытии приложения.
«Обращаем внимание, что в связи с закрытием «ТамТам» авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля», — сказано в сообщении техподдержки мессенджера.
Мессенджер был запущен в июле 2016 года под названием «ОК сообщения». В мае 2017-го приложение переименовали в «ТамТам», а в августе 2018 его стало возможно использовать независимо от «Одноклассников».
В апреле 2018 года на фоне блокировок Telegram в России Mail.Ru Group (ныне — VK) сообщил, что за несколько часов число новых регистраций в мессенджере «ТамТам» выросло в 10 раз. При этом точное количество скачиваний и пользователей компания не назвала.
В 2022 году Минцифры включило ТамТам в перечень российских аналогов иностранных мессенджеров после ухода ряда зарубежных сервисов с российского рынка и блокировок ресурсов Роскомнадзором.
В марте 2025 года VK запустил другой мессенджер — Max. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером. В январе 2026 года число пользователей приложения достигло 85 млн человек.
