Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max
Российская делегация представила бразильским коллегам мессенджер Max, заявил «РИА Новости» глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок», — сказал он.
Министр назвал мессенджер потенциально интересной коллегам платформой. Он добавил, что по линии IT удалось договориться об обменных визиты российских и бразильских специалистов.
Накануне, 5 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Бразилию для участия в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
По итогам встречи Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином подписали совместное заявление, где определены основные направления кооперации стран на ближайшие годы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ