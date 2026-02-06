 Перейти к основному контенту
0

Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max

Российская делегация представила бразильским коллегам мессенджер Max, заявил «РИА Новости» глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок», — сказал он.

Министр назвал мессенджер потенциально интересной коллегам платформой. Он добавил, что по линии IT удалось договориться об обменных визиты российских и бразильских специалистов.

Минтруд сообщил о законопроекте об использовании Max в документообороте
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 5 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Бразилию для участия в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

По итогам встречи Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином подписали совместное заявление, где определены основные направления кооперации стран на ближайшие годы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

