Краснодарского министра по ЧС задержали по делу о превышении полномочий
Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник «РИА Новости» рассказал, что чиновника задержали сотрудники ФСБ и его подозревают по ст. 286 УК. По данным агентства, следственные мероприятия связаны с госконтрактами.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.
Штриков продвигал конкретную фирму, по данным телеграм-канала Kub Mash, во время проведения аукциона на покупку модульных зданий пожарных депо. Кроме того, телеграм-канал сообщает, что министра задержали перед отъездом в отпуск в Сочи.
Сергей Штриков был назначен на пост министра ГО и ЧС по Краснодарскому краю в феврале 2020 года.
Ранее, 7 февраля, арестовали замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арбидзе по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Глава министерства Александр Куренков заявил, что аресты сотрудников МЧС за коррупционные и должностные преступления стали результатом в том числе усиления работы самого ведомства по выявлению коррупции среди сотрудников.
