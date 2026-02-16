Краснодарского министра по ЧС задержали по делу о превышении полномочий

В Краснодарском крае задержали главу регионального МЧС, который использовал свое служебное положение для продвижения фирмы в получении госконтракта. Его подозревают по статье 286 Уголовного кодекса

Сергей Штриков (Фото: Министерство ГО и ЧС Краснодарского края / VK)

Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник «РИА Новости» рассказал, что чиновника задержали сотрудники ФСБ и его подозревают по ст. 286 УК. По данным агентства, следственные мероприятия связаны с госконтрактами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Штриков продвигал конкретную фирму, по данным телеграм-канала Kub Mash, во время проведения аукциона на покупку модульных зданий пожарных депо. Кроме того, телеграм-канал сообщает, что министра задержали перед отъездом в отпуск в Сочи.

Сергей Штриков был назначен на пост министра ГО и ЧС по Краснодарскому краю в феврале 2020 года.

Ранее, 7 февраля, арестовали замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арбидзе по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Глава министерства Александр Куренков заявил, что аресты сотрудников МЧС за коррупционные и должностные преступления стали результатом в том числе усиления работы самого ведомства по выявлению коррупции среди сотрудников.