Общество
Главу центра «Э» в Магнитогорске задержали за продажу персональных данных

Фото: СУ СК России по Челябинской области
Фото: СУ СК России по Челябинской области

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму, которого подозревают в продаже персональных данных, сообщает пресс-служба СК по Челябинской области.

По версии следствия, с марта по апрель 2025 года подозреваемый, действуя из «корыстной заинтересованности», регулярно незаконно получал доступ к банку данных МВД, собирал персональные сведения о гражданах и передавал их своему знакомому.

Мужчине вменяют статью о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

По месту жительства подозреваемого уже провели обыск, решается вопрос о предъявления обвинений и мере пресечения.

Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Летом 2025 года в офис телеграм-канала Baza пришли с обысками силовики. Следствие полагает, что журналисты Baza покупали у полицейских служебные данные и публиковали их в телеграм-канале.

Тогда гендиректор канала Анатолий Сулейманов отверг обвинения в том, что Baza покупала «сливы» у силовиков, подчеркнув, что канал регулярно общается с ними «так же, как и все журналисты». Позднее несколько сотрудников территориальных подразделений ОВД были задержаны за передачу служебной информации третьим лицам. В сентябре главный редактор Baza Глеб Трифонов признал вину по уголовному делу о даче взятки.

Полина Дуганова
Челябинская область Магнитогорск центр «Э» уголовное дело
