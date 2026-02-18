В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбой, следует из данных Downdetector.
К 4:21 18 февраля поступило свыше 329 тыс. жалоб. Более половины сообщений связано с работой приложения. У пользователей также возникли проблемы с сайтом и входом.
О проблемах с YouTube также сообщили российские пользователи. За последний час зафиксировано более 1,2 тыс. жалоб. В частности, не загружаются видео и не работают сайт и приложение.
Управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили и независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин в разговоре с РБК связывали исчезновение домена YouTube из DNS-серверов Роскомнадзора, означающее полную блокировку видеохостинга в России, с началом замедления Telegram.
