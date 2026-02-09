Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса отслеживания неполадок DownDetector

Портал получил более 1,5 тыс. жалоб за сутки. Количество жалоб начало расти после 11:00 мск, пик на момент написания материала был достигнут около 12:50 мск.

Большинство пользователей с неполадками пожаловались на сбой мобильного приложения.



Материал дополняется