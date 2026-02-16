 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В работе Х произошел глобальный сбой

Более 42 тыс. жалоб пришли из США, свыше 11 тыс. — из Великобритании, согласно данным Downdetector
Штаб-квартира X
Штаб-квартира X (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети Х, следует из данных Downdetector (Detector404) и Downdetector (by Ookla).

По данным Downdetector (by Ookla), пик жалоб пришелся на вторую половину дня 16 февраля — было зафиксировано более 42 тыс. претензий в США, более 11 тыс. в Великобритании. Жалобы приходят и из других государств. При этом более 50% недовольства приходится на работу приложения, меньшинство пользователей сервиса жалуются на работу сайта платформы.

По данным Detector404, за последние сутки на момент публикации 30 тыс. пользователей сообщили о сбоях, пик жалоб пришелся примерно на 17:20 мск. В основном люди (67%) пишут, что не загружается сайт, 22% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения.

В топ-4 стран по количеству жалоб вошли Нидерланды, США, Белоруссия и ФРГ.

Соцсеть не прокомментировала ситуацию со сбоем.

16 января 2026 года в работе X также произошел сбой. Массовые жалобы начали поступать около 18:00 мск, их число достигло 22,6 тыс. Проблемы были зафиксированы в России, США и Нидерландах. Тогда большинство претензий предъявляли к работе мобильного приложения и десктопной версии соцсети.

В работе X произошел сбой
Общество
Фото:Selman GEDIK / Shutterstock

В России Х заблокирован по решению Роскомнадзора с начала 2022 года. Ведомство объясняло блокировку распространением в социальной сети «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

С момента приобретения платформы Twitter американским миллиардером Илоном Маском в 2022 году (после покупки он переименовал соцсеть) несколько раз происходили крупные сбои в работе сервиса. Миллиардер объяснил серию отключений в марте 2025 года «массовой кибератакой». Владелец соцсети заявил, что ее атакуют ежедневно,

Компания Маска в области искусственного интеллекта xAI приобрела X в марте 2025 года, пишет Bloomberg. Ранее в феврале xAI объединилась с его космической компанией SpaceX.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
твиттер сбой жалобы
Материалы по теме
Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атаки ВСУ
Политика
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей
Технологии и медиа
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:04
Пять россиянок сыграют во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Власти предложили методы борьбы с дисбалансом на цифровых платформах Технологии и медиа, 18:55
Иран начал военно-морские учения на фоне угроз Трампа Политика, 18:51
Собянин рассказал о начале строительства станции метро «Луганская» Город, 18:47
Незарегистрированная группа туристов в ХМАО отказалась от помощи Общество, 18:46
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Дерипаска прокомментировал статью о «долгом одиночном плавании» России Экономика, 18:45
Рубио упрекнул мир в критике усилий Трампа вместо аплодисментов Политика, 18:39
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье Недвижимость, 18:27
Почему в китайский Новый год не работают и влияет ли это на экономику Социальная экономика, 18:26
«Росатом» подтвердил расторжение контракта с Siemens по стройке «Пакш-2» Бизнес, 18:12
Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров по Украине в Женеве
РАДИО
 Политика, 18:12
Oninvest сообщил, что Revolut провел проверки старых переводов россиян Политика, 18:07