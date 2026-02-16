В работе Х произошел глобальный сбой

Более 42 тыс. жалоб пришли из США, свыше 11 тыс. — из Великобритании, согласно данным Downdetector

Штаб-квартира X (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети Х, следует из данных Downdetector (Detector404) и Downdetector (by Ookla).

По данным Downdetector (by Ookla), пик жалоб пришелся на вторую половину дня 16 февраля — было зафиксировано более 42 тыс. претензий в США, более 11 тыс. в Великобритании. Жалобы приходят и из других государств. При этом более 50% недовольства приходится на работу приложения, меньшинство пользователей сервиса жалуются на работу сайта платформы.

По данным Detector404, за последние сутки на момент публикации 30 тыс. пользователей сообщили о сбоях, пик жалоб пришелся примерно на 17:20 мск. В основном люди (67%) пишут, что не загружается сайт, 22% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения.

В топ-4 стран по количеству жалоб вошли Нидерланды, США, Белоруссия и ФРГ.

Соцсеть не прокомментировала ситуацию со сбоем.

16 января 2026 года в работе X также произошел сбой. Массовые жалобы начали поступать около 18:00 мск, их число достигло 22,6 тыс. Проблемы были зафиксированы в России, США и Нидерландах. Тогда большинство претензий предъявляли к работе мобильного приложения и десктопной версии соцсети.

В России Х заблокирован по решению Роскомнадзора с начала 2022 года. Ведомство объясняло блокировку распространением в социальной сети «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

С момента приобретения платформы Twitter американским миллиардером Илоном Маском в 2022 году (после покупки он переименовал соцсеть) несколько раз происходили крупные сбои в работе сервиса. Миллиардер объяснил серию отключений в марте 2025 года «массовой кибератакой». Владелец соцсети заявил, что ее атакуют ежедневно,

Компания Маска в области искусственного интеллекта xAI приобрела X в марте 2025 года, пишет Bloomberg. Ранее в феврале xAI объединилась с его космической компанией SpaceX.