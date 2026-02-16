В работе Х произошел глобальный сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети Х, следует из данных Downdetector (Detector404) и Downdetector (by Ookla).
По данным Downdetector (by Ookla), пик жалоб пришелся на вторую половину дня 16 февраля — было зафиксировано более 42 тыс. претензий в США, более 11 тыс. в Великобритании. Жалобы приходят и из других государств. При этом более 50% недовольства приходится на работу приложения, меньшинство пользователей сервиса жалуются на работу сайта платформы.
По данным Detector404, за последние сутки на момент публикации 30 тыс. пользователей сообщили о сбоях, пик жалоб пришелся примерно на 17:20 мск. В основном люди (67%) пишут, что не загружается сайт, 22% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения.
В топ-4 стран по количеству жалоб вошли Нидерланды, США, Белоруссия и ФРГ.
Соцсеть не прокомментировала ситуацию со сбоем.
16 января 2026 года в работе X также произошел сбой. Массовые жалобы начали поступать около 18:00 мск, их число достигло 22,6 тыс. Проблемы были зафиксированы в России, США и Нидерландах. Тогда большинство претензий предъявляли к работе мобильного приложения и десктопной версии соцсети.
В России Х заблокирован по решению Роскомнадзора с начала 2022 года. Ведомство объясняло блокировку распространением в социальной сети «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».
С момента приобретения платформы Twitter американским миллиардером Илоном Маском в 2022 году (после покупки он переименовал соцсеть) несколько раз происходили крупные сбои в работе сервиса. Миллиардер объяснил серию отключений в марте 2025 года «массовой кибератакой». Владелец соцсети заявил, что ее атакуют ежедневно,
Компания Маска в области искусственного интеллекта xAI приобрела X в марте 2025 года, пишет Bloomberg. Ранее в феврале xAI объединилась с его космической компанией SpaceX.
