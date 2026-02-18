 Перейти к основному контенту
0

Лукашенко назвал «позорищем» необходимость импорта свинины из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию, при которой страна импортирует свинину из России. Об этом он заявил во время отчета правительства по итогам 2025 года. Видео выступления публикует телеграм-канал «Пул Первого».

«Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», — сказал Лукашенко.

Он заявил о высокой стоимость импортного мяса (около $200 млн в 2025 году) и поручил правительству обеспечить население доступной по цене свининой.

Глава администрации президента Дмитрий Крутой добавил, что российские экспортеры воспользовались зависимостью белорусского рынка, повысив цены на свинину.

«Дорого», — согласился Лукашенко. — «А почему? А потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — заключил белорусский лидер.

Лукашенко заявил о риске ситуации, когда Белоруссии будет «нечего жрать»
Политика
Александр Лукашенко на&nbsp;выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству в Минском районе

В июне 2025 года Лукашенко заявил, что падеж скота в стране угрожает продовольственной безопасности, и ситуацию нужно срочно исправлять. «Мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — пояснил белорусский президент. Он связал проблему с низкой эффективностью работы аграрного сектора и слабой трудовой дисциплиной, отметив, что советская система управления была более результативной.

