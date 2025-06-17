Лукашенко заявил о риске ситуации, когда Белоруссии будет «нечего жрать»

Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству в Минском районе (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, заявил президент республики Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

«Если будет падеж скота, как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — сказал он на видео, которое разместил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко объяснил необходимость проведения совещания недостаточной эффективностью работы аграрного сектора. Президент констатировал сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, связанную, по его мнению, со слабой трудовой дисциплиной.



Он привел в пример советскую систему управления, которая, по его словам, демонстрировала свою результативность.

«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — сказал Лукашенко.

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