Лукашенко заявил о риске ситуации, когда Белоруссии будет «нечего жрать»
Ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, заявил президент республики Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.
«Если будет падеж скота, как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — сказал он на видео, которое разместил телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко объяснил необходимость проведения совещания недостаточной эффективностью работы аграрного сектора. Президент констатировал сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, связанную, по его мнению, со слабой трудовой дисциплиной.
Он привел в пример советскую систему управления, которая, по его словам, демонстрировала свою результативность.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии прокомментировал дефицит картофеля в стране. По его словам, нехватку белорусской картошки создали искусственно и по внутриполитическим причинам.
В начале мая Лукашенко объяснял нехватку картофеля в белорусских магазинах переориентацией производителей на российский рынок, где цена на продукт значительно выше.
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