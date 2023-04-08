Россельхознадзор нашел свинину в халяльной продукции из Киргизии

Россельхознадзор выявил во ввезенной в Россию компанией из Киргизии халяльной колбасе ДНК свиньи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во ввезенной из Киргизии халяльной колбасе специалистами Службы обнаружена незаявленная в составе свинина и соя. При этом производитель — компания из Чуйской области Киргизии — позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту «Халяль», — говорится в сообщении.

В соответствии с нормами ислама халяльной является та продукция, которая разрешена Кораном. К запрещенным продуктам в том числе относится и свинина и продукты убоя свиней.

Также по итогам инспекции рыбзаводов Киргизии, которая прошла в марте 2023 года, были зафиксированы нарушения при сертификации экспортных партий в Россию. Кроме того, Россельхознадзор выявил схему незаконного транзита через Россию в адрес получателя из Бишкека свиного шпика под видом парагвайской продукции.

«Все перечисленные факты свидетельствует о недостаточном подходе ветеринарной службы Киргизии к <...> проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию и товарами, следующими в республику из третьих стран транзитом через таможенное пространство Евразийского экономического союза», — подчеркнули в ведомстве.

В конце марта глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в 40% роллов «Филадельфия» в России обнаружили кишечную палочку. Причем ее нашли как в роллах из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), так и из торговых сетей и специализированных магазинов формата take away. По словам Протасова, это говорит о неправильном хранении продуктов и несоблюдении температурного режима как для компонентов, так и для конечного продукта, а также о нарушении санитарно-гигиенических норм.