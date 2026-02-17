В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит

Советник Стармера может быть «голосом» Европы в переговорах, а ЕС попробует повторить то, что сделал после саммита на Аляске, говорят опрошенные РБК эксперты. Они разделились во мнении о том, будет ли роль Лондона позитивной

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Делегация Великобритании приехала на место проведения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Женеве. Участие Лондона во встрече не было заявлено, по данным «РИА Новости», за переговорами кроме британцев наблюдают представители Германии, Франции и Италии. С чем связано появление европейцев на этой встрече — разбирался РБК.

Что может означать появление делегации Великобритании в Женеве

Британская переговорная группа во главе с советником премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом прибыла в отель Intercontinental в Женеве еще накануне, 16 февраля, передавали «Вести». Именно там 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры по Украине.

Как сообщало «РИА Новости», Пауэлл уже провел встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. В Кремле ранее отмечали, что европейцев на переговорах не будет, а формат останется трехсторонним: Россия — США — Украина.

Появление британской делегации в Женеве может быть нужно для усиления позиции Киева, предположил в эфире телеканала РБК политолог Мовсес Газарян. По его словам, возможна выработка некоего статуса-кво на украинском направлении. «Это не будет означать полноценное урегулирование, это будет означать создание ситуации, при которой конфликтующие стороны должны будут как-то сосуществовать», — пояснил он.

Video

По словам Газаряна, роль Лондона в переговорах обычно трактуется деструктивно с учетом его влияния на ход урегулирования в 2022 году. Москва и Киев обсуждали достижение мира, но, как отмечал президент России Владимир Путин, тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и страны Европы «убедили Украину продолжать вести войну, чтобы нанести России стратегическое поражение». Это фактически подтверждал переговорщик с украинской стороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

При этом сейчас участие Лондона может быть позитивным, поскольку британская сторона фактически представляет линию Европы, сказал Газарян. В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Россией в рамках мирного урегулирования.

«Голос» Европы на переговорах

Интерес европейских дипломатов к переговорам в Женеве связан с тем, что они опасаются оказаться маргинализированными и остаться «на обочине переговорного процесса», сказал РБК эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По его мнению, сейчас технически изменить формат переговоров, которые уже идут, расширить повестку дня и состав участников невозможно, поэтому допустимо предположить, что задача европейцев «более скромная» — постараться повторить то, что было сделано после российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже в августе 2025 года, когда в Вашингтон после саммита на Аляске приехала делегация европейских лидеров.

«Вот, я допускаю, что какие-то европейские дипломаты попытаются провести отдельные встречи на полях переговоров в Женеве, прежде всего с американской делегацией, может быть, также и с делегацией Украины, для того чтобы зафиксировать свои позиции, ну и постараться обеспечить себе включенность в переговорный процесс на более поздних этапах. Насколько это получится, сказать трудно. Во многом это будет зависеть от того, чем, собственно говоря, завтра обсуждение в Женеве закончится», — считает Кортунов.

В то же время он выражает мнение, что на данном этапе оснований для того, чтобы ЕС стал более активным участником переговоров, нет.

Советник Стармера Пауэлл может быть тем самым «голосом» Европы, который отсутствовал в течение долгого времени на всех предыдущих раундах переговоров, сказал в эфире Радио РБК доцент социологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Каневский.

«Я думаю, что его присутствие там согласовано со многими европейскими лидерами. Европейцы, в принципе, изначально совершили очень большую ошибку в суждениях, когда прекратили коммуникацию с Россией. Но сейчас, очевидно, происходит некое переосознание этой реальности. Уже давно европейцы говорят о том, что, может быть, должен быть вообще какой-то переговорщик единый от Европы, который будет разговаривать с Россией, с Москвой, с Вашингтоном», — поясняет он.

Пауэллу вряд ли отведена непосредственная роль переговорщика от Европы, но «его опыт, конечно, сыграет свою роль», заключил Каневский.

Пессимистично смотрит на появление британской делегации руководитель центра британских исследований Института Европы Российской академии наук Елена Ананьева. В эфире Радио РБК она сказала, что Лондон постоянно следил за переговорами России, США и Украины. Она также считает, что британцы «вовсе не заинтересованы в настоящем мире на Украине» и хотят размещения западного военного контингента в стране.

Отвечая на вопрос, виден ли выход к «финишной прямой» на трехсторонних переговорах, Ананьева указала, что, может быть, Украина, Россия и Штаты «выходят», но «Европа тут ни при чем». «Потому что все то, что говорит Европа, крайне деструктивно и совершенно направлено против интересов России. Это совершенно очевидно», — уверена она.

МИД Швейцарии отказался от комментариев. РБК направил запрос в МИД Великобритании, посольства королевства в Москве и Берне, а также дипломатические представительства Германии, Италии и Франции в России.