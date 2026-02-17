Российская делегация покинула отель, в котором прошли переговоры. Видео

Video

Российская делегация покинула отель InterContinental в Женеве, в котором прошел первый день трехсторонних переговоров, сообщает «РИА Новости».

Встреча делегаций России, Украины и США продолжалась 4,5 часа.

На кадрах видно, как делегаты покидают здание, после чего их кортеж направляется за пределы территории отеля.

По словам источника РБК в переговорной группе, встреча была очень напряженной. Непосредственно на месте событий за ходом переговоров наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Стороны договорились продолжить обсуждение завтра, 18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Женеве делегаты обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. Например, территориальный вопрос. При этом он предупредил, что встречи будут проходить в закрытом для журналистов формате.