В переговорной группе сообщили о напряженных переговорах в Женеве

Первый день женевских переговоров по Украине прошел напряженно, стороны вели обсуждения шесть часов, заявили в переговорной группе. Делегации встречались в двустороннем и трехстороннем формате. Переговоры продолжатся 18 февраля

Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, рассказал РБК источник в переговорной группе.

По его словам, диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. На данный момент встречи завершены, стороны договорились продолжить переговоры завтра. Переговоры продлились шесть часов, отметил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Женеве стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. Например, территориальный вопрос. При этом он предупредил, что встречи будут проходить в закрытом для журналистов формате и по итогам первого дня новостей ждать не стоит, поскольку стороны продолжат переговоры на следующий день.

Делегация Великобритании во главе с советником премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом приехала в Женеву еще накануне трехсторонних переговоров. Участие Лондона во встрече не было заявлено. По данным «РИА Новости», за переговорами кроме британцев наблюдают представители Германии, Франции и Италии.

Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер и «устранять первопричины конфликта», сообщили в МИДе. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, большая угроза безопасности России исходит от Европы, которая «нацелена на конфронтацию».

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России санкциями в первый же день женевских переговоров о мире. «Наша дипломатия будет эффективнее, если будет опираться на справедливость и силу», — считает он. Москва же считает западные санкции незаконными.

Тем не менее все три стороны — Россия, США и Украина — называли предыдущие переговоры в Абу-Даби конструктивными, однако решить основные противоречия, включая территориальный вопрос, они так и не смогли. Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим» для прекращения огня.