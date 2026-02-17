Переговоры по Украине в Женеве длятся свыше трех часов
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются уже более трех часов.
Встреча началась около 15:55 мск (13:55 по местному времени). Она проходит в отеле InterContinental в закрытом для прессы режиме.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Швейцарии, в отличие от прошлых переговоров в Абу-Даби.
