Переговоры по Украине в Женеве длятся свыше трех часов

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются уже более трех часов.

Встреча началась около 15:55 мск (13:55 по местному времени). Она проходит в отеле InterContinental в закрытом для прессы режиме.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Швейцарии, в отличие от прошлых переговоров в Абу-Даби.