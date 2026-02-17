 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Переговоры по Украине в Женеве длятся свыше трех часов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Фото: umerov_rustem / Telegram
Фото: umerov_rustem / Telegram
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Первые кадры с консультаций
(Фото: rian_ru / Telegram)
Фото: umerov_rustem / Telegram

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются уже более трех часов.

Встреча началась около 15:55 мск (13:55 по местному времени). Она проходит в отеле InterContinental в закрытом для прессы режиме.

В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / ТАСС

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Швейцарии, в отличие от прошлых переговоров в Абу-Даби.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине переговоры Женева США Россия Украина
Прямой эфир
