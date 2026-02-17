 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

В Женеве начались переговоры России, Украины и США

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет с 17 по 18 февраля. Невступление Украины в НАТО является одним из ключевых моментов для заключения мира, считает замглавы МИД России Грушко
Журналисты возле отеля &laquo;Интерконтиненталь&raquo;
Журналисты возле отеля «Интерконтиненталь» (Фото: Cyril Zingaro / EPA / ТАСС)

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта начался в Женеве в Швейцарии, сообщили источники РБК и «РИА Новости».

Как ранее сообщил корреспондент ТАСС, российская делегация прибыла к месту проведения переговоров. Кортеж делегации, которая приехала на автомобилях с дипломатическими номерами, сопровождали полицейские. На место проведения переговоров прибыла и украинская делегация.

По сведениям CNN, на месте встречи находятся министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич вместе с американской делегацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.

В Женеве начались переговоры России, Украины и США
Video

В российскую делегацию вошли 15–20 человек. Главой российской делегации вновь назначили помощника президента Владимира Мединского, до этого он возглавлял переговорную группу в 2022-м и в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года. Также в делегацию войдет замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Кроме того, переговоры с американской делегацией проводит спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Переговоры запланированы на два дня — с 17 по 18 февраля. Они состоятся в отеле InterContinental, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону почти удалось добиться урегулирования конфликта. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что до достижения мирного соглашения предстоит «длинная дистанция».

Предыдущий раунд переговоров прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Россия и Украина после переговоров обменялись военнопленными в формате «157 на 157».

Переговоры по Украине в Женеве и возвращение Мединского
Радио
Женева, Швейцария

Ключевым моментом, без которого мирный договор невозможен, являются гарантии безопасности России, заявлял замглавы МИДа Александр Грушко. В них входят исключение возможного вступления Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных войск на ее территории, а также заверение в том, что Украина перестанет представлять угрозу для России. Грушко также отмечал, что Россия готова юридически зафиксировать взаимные гарантии безопасности с Европой, однако Москва со стороны европейских лидеров ответа не получила.

Одним из наиболее тяжелых вопросов на переговорах остаются территориальные претензии. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что Россия вернет этот регион военным или другим путем. Киев отказывается идти на уступки в территориальном вопросе и придерживается позиции «стоим, где стоим».

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов, Александр Корчуганов
Переговоры Швейцария Женева переговоры Россия США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
