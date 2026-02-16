Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве

На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял [начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь] Костюков, и группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы. Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — объяснил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, накануне вылета они получают детальные инструкции от главы государства.

