 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве

Песков: в Женеве будет обсуждаться широкий спектр вопросов, включая территории
Сюжет
Переговоры России и Украины

На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял [начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь] Костюков, и группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы. Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — объяснил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, накануне вылета они получают детальные инструкции от главы государства.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Украина Владимир Мединский Владимир Путин переговоры в Женеве
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33
Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео Общество, 12:31
Ипотека для IT-специалистов: условия, банки, как получить Недвижимость, 12:26